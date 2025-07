Itt a befektetési stratégia, ami sok pénzt hozhat a második félévben

2025 első fele tele volt izgalommal a pénz- és tőkepiacokon. Bár a geopolitikai feszültségek, a kereskedelmi háború és a gazdaságpolitikai bizonytalanságok folyamatosan borzolták a kedélyeket, a befektetők figyelmét leginkább a jegybankok agresszív kamatcsökkentési hulláma kötötte le. Az amerikai részvénypiacok végül új csúcsokat döntöttek, de a rali mögött most jóval szűkebb vállalati kör áll, mint korábban. Vajon fenntartható ez a lendület, vagy már közeledik a profitrealizálás ideje? A Bank of America vezető stratégája, Michael Hartnett összefoglalta, mire érdemes figyelni a második félévben, és melyek lehetnek a legérdekesebb befektetési lehetőségek ebben a rendkívül összetett piaci környezetben.

Piaci helyzetértékelés

Bár a világpolitika és a gazdasági hírek bővelkedtek feszültségkeltő eseményekben – a közel-keleti helyzet, a NATO finanszírozási kérdései, a DeepSeek megjelenése, a vámháború, és az amerikai költségvetési törvénnyel kapcsolatos félelmek mind borzolták a kedélyeket –, a részvény- és kötvénypiacok meglepően higgadtan viselkedtek. Michael Hartnett, a Bank of America vezető stratégája szerint a befektetők szemmel láthatóan sokkal inkább a jegybankok agresszív kamatcsökkentési ciklusára figyeltek, mint a geopolitikai kockázatokra.

A stratéga szerint az egyik legnagyobb pozitívum az első félévből, hogy a 30 éves amerikai állampapír hozama nem emelkedett 5% fölé, ami szintén támogatta a piacokat.

Az S&P 500 index új történelmi csúcsot ért el, ezzel már a hetedik jelentős piaci kitörést láthatjuk 1990 óta – írja Hartnett. Ugyanakkor van egy fontos különbség a korábbi trendekhez képest: most sokkal kevesebb részvény vesz részt a menetelésben. Míg a 2020-as vagy a 2013-as piaci rali idején 80-90 részvény is új csúcsra került egyszerre, most csupán 22 részvény jár a valaha volt legmagasabb szintjén. Ez azt jelzi, hogy a piacot alapvetően egy szűk elit, elsősorban a technológiai óriások vezetik.