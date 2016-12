Ilyenből még többet az utakra, most azonnal! - Renault Megane Grandtour

Paraméterek:

Renault Megane Grandtour (egyszerűbben: a kombi) legmagasabb, Bose felszereltségi szinttel

1,2-es, 131 lőerős benzines, automata váltós modell

200 kilométer vezetés, ami kevés és amit így utólag sajnálok is, de erről később

Szinte csak a városban, többnyire a budapesti ünnepi dugóban

Vallomás/disclaimer: "franciaautós, kombimániás" vagyok

Vezetéshez ajánlott zene: Coldplay

Külső

December közepén, a budapesti forgalomban, ünnepi közlekedési káoszban nem éppen ideális autót tesztelni, ám az új kombi Renault Megane-tól pár napos tesztelés után azzal búcsúztam el, hogy bármikor elfogadnám újra, bármekkora dugóban (de ha lehetne választani, akkor másik motorral). Elmondom, miért győzött meg.Látványos külső megjelenést hoztak össze a Renault-nál legújabb modelljeikkel. A Talismannal elindított meghatározó stílusjegyek azonban talán a Megane esetében jobban a helyén vannak. Kiforrott, sportos, arányos megjelenése van a kombinak (a más gyártóktól már ismert csapott hátsórésznek köszönhetően), a LED helyzetjelző és a hátsó fények kellő egyediséget adnak az autónak. Egy ilyen külsejű autóval bátran mehetünk céges tárgyalásokra, feltűnő egy mélygarázsban is.

Mindezekkel a külső jegyekkel feltűnő jelenség a Megane negyedik generációja. Erre a legjobb bizonyíték az volt, amikor egy belvárosi parkolás után kézzel írott üzenet várt a szélvédőn. Muszáj is csatolnom a bizonyítékot, beszéljen helyettem egy másik Megane-rajongó.

Gyönyörű autót választott, kívánom, hogy sokáig lelje benne örömét! Szép napot, biztonságos utat! - kaptam az üzenetet egy másik büszke Renault-tulajdonostól.

Belső

Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy olyan extrával rendelkezik az új Megane kombi, amivel csak kevés modell ebben a kategóriában: érzelmeket vált ki.Az autóban ülve is az az érzésünk, hogy az új Megane-nal szintet akar lépni a francia autógyártó (és az előző generációt, valamint a Fluence-t elfeledtetné a széles közönséggel). Minőségi anyagokat használ, ebben a legmagasabb felszereltségi szinten 8,7"-os függőleges, kellemesen besüllyesztett érintőképernyőt kapunk. A multimédia rendszer könnyen áttekinthető, megtanulható, személyre szabható (a csomag nevével összhangban itt Bose hangrendszert kapunk 10 hangszóróval, ami ritkaságszámba menő koncerthangzást biztosít).Az első ülések nagyon kényelmesek, már a rövid tesztút során egyértelművé vált, hogy ez egy nagy előnye a kategóriában található versenytársaival szemben. Az már csak hab a tortán, hogy ezzel a Bose felszereltséggel együtt jár a vezető ülésben a masszázsfunkció. Ez persze hosszabb távon használva zavaró lehet, ám a 10-15 perces egy helyben araszolások idején nagyon jól jön.Vagány, de még nem hivalkodó megoldást választott a Renault a műszerfal esetében is, a digitális megjelenés a vezetési stílushoz tud alkalmazkodni. Emellett a head-up display sem maradhatott ki.

Az autó belső méretével sincs gond, a 2,71 méteres tengelytáv megfelelő utasteret biztosít, és mindehhez jár még egy nem kicsi, 521 literes csomagtartó. Az ülések könnyen variálhatók, a rakodóhossz akár 2,7 méter is lehet az anyósülés lehajtásával. Egy 1,5 méteres karácsonyfa szállításához azonban bőven elegendő a hátsó üléssor lehajtása (mint azt a lenti képek is tanúsítják), ami két mozdulattal megtehető a csomagtartóban található kallantyúk segítségével.

Tudás

A legmagasabb felszereltségű Megane-ba érthető módon mindent belepakolt a francia gyártó: van itt sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, közlekedési táblákat felismerő rendszer, aktív vészfékező rendszer, holttérfigyelés, első-hátsó-oldalsó radar, tolatókamera, félautomata parkolóasszisztens (ami elsőrangúan működött a tesztelés során többször is).Menet közben sport verziót is választhatunk, amikor nemcsak a hangján, gyorsulásán és a belső megjelenésen érezhető a változás, hanem az egész vezetésében,. Ilyenkor nagyobb sebességről gyorsítva is van ereje. Az 1,2-es 131 lőerős turbómotor a duplakuplungos automata váltóval nagyon kellemes autózást biztosít, franciaságából és kombiságából eredően azonban nem annyira feszes, tud lágyan ringatózni, ezt is meg lehet szokni. Közben még a hangszigetelése sem rossz.A motorváltozat azonban pont nem volt előnyös számunkra a fővárosi csúcsforgalom időszakában, tesztünk során 10,5 liter körül fogyasztott az autó (a katalógusban a városi fogyasztás értékénél 6,8-as szám szerepel).Ha a potenciális vásárlónak fontos a fogyasztás, akkor nem éppen ez a motor ajánlott, van választék bőven (5 benzines és 5 dízel), azonban talán a gyenge pontja a Megane új generációjának, hogy a motorválasztékban nincs előremutatás. Egyelőre.Ha az megfelelő fogyasztás-megtakarítással jár és még ezt is jó áron adja majd a Renault, akkor racionális választás lehet egy cég számára a flottába.A teljesen fapados verzió 5 millió forintról indul, de egy kellően magas felszereltség mellett egy dízelmotorral szerelt változat is kihozható listaáron 6,5 millió forintból. Egy ilyen modell esetén 108 ezer forintba kerül az 5 évre vagy 200 ezer kilométerre szóló garancia.