Nincs könnyű dolga a vadonatúj Hyundai i30-nak

Ha egy autógyártó az alsó középkategóriás autók európai piacán akar nagyot dobbantani, "külsős" szereplőként, nincs könnyű dolga. 2008 óta ezzel próbálkozik a Hyundai az i30-as modelljével és talán a harmadik generációval hasíthat ki magának nagyobb szeletet a tortából. A feladatot komolyan is veszi : folyamatosan bővülő német fejlesztőközpont, csehországi gyár, frissülő modellek.A dél-koreai gyártó modelljének olyan versenytársai vannak itt, mint a Volkswagen Golf, a Ford Focus, Opel Astra, csak, hogy a legnépszerűbb modelleket említsük a szegmensből és akkor még a japán gyártókról nem is beszéltünk (gondoljunk csak az épp ráncfelvarráson átesett Mazda 3-asra), vagy a hibrid hajtású változatokról.A spanyolországi Marbellán bemutatott új generációra szükség is volt, 2016-ban 73 ezer körüli darabszámot adtak el Nyugat-Európában ebből a modellből, míg 5 évvel ezelőtt a rekord 100 ezer körül volt.

De mivel hasíthat ki nagyobb szeletet magának az i30?

5 év garancia, korlátlan kilométerfutással

kiváló ár-érték arány

európaibb külső megjelenés

megnyerő belső, néhol merész húzásokkal

magas alap felszereltség

Amit kapunk a pénzünkért:

A merev és könnyű karosszéria 53 százalékban tartalmaz fejlett nagy szilárdságú acélt (ami egyébként saját gyártású), ami közel a duplája az előző modellhez viszonyítva.

Ezzel párhuzamosan a nyers vázszerkezet tömege 28 kilogrammal csökkent, szilárdsága pedig 22 százalékkal nőtt az elődmodellhez képest.

10 százalékkal közvetlenebb kormányzás az előző modellhez képest, még azt is letesztelték, hogy a jármű 15 ezredmásodperccel hamarabb reagál a kormányparancsokra.

Futóművét alapjaiban átdolgozták: alapkivitelben kínált, többlengőkaros hátsó felfüggesztés, kettős alsó lengőkar és sportos hangolású lengéscsillapító.

Az is jelzi, hogy a gyártó számára kifejezetten fontos az új i30, hogy ebben a modellben választhatják a vásárlók először az új fejlesztésű 1.4 T-GDI benzinmotort, ami 140 lőerőt és 5 literes fogyasztást ígér.

A spanyolországi teszt során elsőként ezt sikerült tesztelni, hatsebességes kézi váltóval. Nem száguldozásra találták ki, de nem is ez a célja a modellnek (erre majd az idei második félévben érkező sportos N típus lesz alkalmas). Mindezek mellett 8 liter körüli fogyasztást ki lehet hozni az autóból.

Motorválasztéka széles, de annál klasszikusabb: kapható a háromhengeres, 120 lóerős 1,0 T-GDI turbómotorral, vagy a 100 lóerős, 1,4 literes négyhengeres benzinmotorral is. Valamint az 1,6 literes, négyhengeres dízelmotor három teljesítmény mellett. A tesztút során a dízel változat szépen tette a dolgát, egyenletes tempónál egyáltalán nem volt hangos.

Már a z alapfelszereltséggel is számos biztonsági elemmel kényezteti a vásárlókat a Hyundai: autonóm vészfékezőrendszer, vezetői éberségfigyelő rendszer, aktív sávtartó rendszer, intelligens távolsági fényszóróasszisztens, LED-es fények elől.

elől. Majd a magasabb felszereltségben járhat már mögöttes keresztirányú forgalom-felügyelet, sebességkorlátozó tábla felismerő rendszer, holttér-figyelő rendszer, adaptív sebességtartó automatika.

A belső kényelmi funkciók között megtaláljuk már a vezeték nélküli telefontöltés lehetőségét, de a kék bőrt is, vagy épp a 8 colos érintőképernyőt, tolatókamerával.

Mennyibe kerül mindez?

Az új i30-ashoz már akár 4,5 millió forinttól is hozzá lehet jutni a listaár szerint, ami az alapfelszereltséget és az 1,4-es benzines motort jelenti. Az új fejlesztésű, automata váltós benzines motorral, közepes felszereltség mellett, manuális váltóval 5,5 millió forint. A csúcskategóriáért 7,2 millió forintot kérnek listaáron.Ezzel a legnagyobb konkurensekkel szemben az alapárban legalább 500 ezer forint előnye van az i30-nak, viszont a magasabb felszereltségi szinteken gyorsan hasonló árakra szaladhatunk.