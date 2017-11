Vajon tisztább az elektromos autó a dízelnél, ha az energia a legmocskosabb forrásból származik?

A teljes életciklusra vonatkozó elemzés nagyon fontos megállapítása, hogy a konnektoros járművek (beleértve azok gyártását és az akkumulátorok előállítását is) üzemeltetése még úgy is kisebb szén-dioxid-kibocsátással jár a dízel autókéhoz képest, hogyha a hajtáshoz szükséges elektromos energia előállítása szénerőművekben történik.A vizsgált országok közül Lengyelországban volt a legrosszabb a helyzet, ahol az energiamixen belül fontos szerepet töltenek be a szénerőművek, illetve az energiát jelentős részben a széntüzelésű erőművek biztosítják.De még itt is 25 százalékkal kevesebb szén-dioxid-kibocsátással jár végső soron egy elektromos autó üzemeltetése egy dízel autóéhoz képest. Svédországban volt a legjobb a helyzet, ahol úgy találták, hogy az elektromos autók üzemeltetése 85 százalékkal kevesebb szén-dioxid-kibocsátással járna a dízel erőforrással szerelt járművekhez képest. Az EU 28 tagállamát vizsgálva pedig arra jutottak, hogy 55 százalékkal lehetne csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást, hogyha a dízeleket elektromos autókra cserélnék.

