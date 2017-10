Mi történt a Richternél?

Október 10-én jön a Portfolio Private Health Forum 2017! ÁTTEKINTÉS

Az új név: executive chairman

(....) Ezen célok megvalósításához két egyformán fontos, de egymástól nagymértékben különböző vezetői feladatot kell párhuzamosan végrehajtani a Richterben.

Ezzel a társaságnál gyakorlatilag létrejött az angolszász üzleti világban jól ismert, ám idehaza kevésbé jellemző executive chairman pozíció.

Mi is az a specialty pharma? A generikus gyógyszergyártó vállalatok egy része az elmúlt időszakban a specializálódás felé vette az irányt. Ez a modell úgy működik, hogy a gyártó - a növekvő verseny és a szűkös állami költségvetések miatt - specializált jellegű készítmények és gyógyszerek gyártása mellett dönt, amelyek magas hozzáadott értéket képviselnek. A Richter esetében ez a terület elsősorban a nőgyógyászat lett, de emellett megtartotta az eredeti kutatási tevékenységét (a központi idegrendszerrel a fókuszban), valamint bioszimilárs fejlesztő és termelő kapacitást hozott létre az onkológiai és immunológia betegségek kezelésére.

A fokozatosság elve

Nem ijedtek meg

Hétfőn ülésezett a Richter igazgatósága, ahol több, stratégiai fontosságú és a piacon több szereplő által már várt lépésről döntöttek. Ennek egyik eleme volt, hogy Orbán Gábor eddigi általános vezérigazgató-helyettes lett a társaság vezérigazgatója, vagyis 25 év után már nem Bogsch Erik tölti be ezt a pozíciót. De legalább ennyire fontos döntés volt, hogy Bogsch Erik (akinek a személyével mindenki azonosítja a vállalatot) marad az igazgatóság elnöke és operatív feladatokat is ellát, közvetlenül felel a kereskedelem, a nemzetközi és a kormányzati kapcsolatokért.A társaság hétfőn kiadott közleménye egyértelműen fogalmaz:A munkamegosztás értelmében a gyógyszergyártótevékenységének továbbépítésében, a nyugat-európai és tengerentúli piacok kereskedelmi hálózatának fejlesztésében, és az innovatív termékportfólió bővítésében is fontos szerepe lesz Bogsch Eriknek (például akvizíciós célpontok felkutatása, új partneri megállapodások).A külföldi példák alapján a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy, részt vesz a rendszeres operatív üléseken, és a döntési folyamatokban, vagyis a napi tevékenységekben.A társaság legfőbb döntéshozó szerve egyébként a 11 tagból álló igazgatóság, míg a társaság operatív tevékenységét az Ügyvezetőség irányítja, melynek elnöki teendőit a vezérigazgató látja el, aki Orbán Gábor lett.A mostani döntés nem előzmények nélküli és ebből a szempontból nem váratlan. A menedzsment átalakításának első fontos és látványos lépése az volt, amikor tavaly szeptemberben Orbán Gábor (a Rothschild vezető tanácsadói pozícióját feladva, korábbi NGM-államtitkár) stratégiai igazgatóként csatlakozott a gyógyszergyártóhoz és már akkor tagja lett az ügyvezetésnek. Ekkor már megjelentek a piacon azok a találgatások, hogy ő lehet egyszer a társaság vezérigazgatója.Majd három hónappal később, decemberben érkezett a bejelentés a Richtertől, hogy Orbán Gábor 2017. január elsejétől általános vezérigazgató-helyettes lett és Bogsch Erik ekkortól vette át az IT elnöki pozíciót William de Gelsey IT-tagtól.Fontos mérföldkő volt a cég életében, hogy 1994 novemberében az ő vezetése alatt jelentek meg a vállalat részvényei a Budapesti Értéktőzsdén. A tőzsdei befektetők az ő kijelentéseire figyelnek, amikor a társaságról számairól, gazdálkodásáról és terveiről van szó. Ebből is látszik, hogy személye meghatározó és megkerülhetetlen a cég életében, az irányítás átalakítása azonban a fokozatosság elve mentén már korábban elkezdődött, és most ennek a folyamatnak egy újabb, fontos állomásához érkezett a gyógyszergyártó multi.A kedd délelőtti árfolyamreakciók alapján úgy tűnik, a befektetőket nem zaklatta fel a bejelentés. Nyitásban fél százalékos pluszba, 6700 forintig ugrott az árfolyam, azóta kisebb mínuszba ereszkedett vissza a kurzus.

A Richter árfolyamának alakulása az elmúlt napokban.

Ha pedig már a társaság befektetőinél tartunk: a legutóbbi felállás szerint a legjelentősebb tulajdonosok a külföldi intézményi befektetők (67,8%-os részesedésükkel), míg a hazai magán- és intézményi befektetők 3-3%-os részesedéssel bírnak, a magyar állam pedig 25%-os tulajdonrésszel rendelkezik.