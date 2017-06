Egy rossz vicc a budapesti tömegközlekedés, ma reggel a HÉV szállt el

A budapesti tömegközlekedésben eddig a metrókkal volt a legtöbb gond

A HÉV kezd felzárkózni

Az ajtókat légtelenítettem, senki ne szálljon le a szerelvényről!

Az elmúlt napokban attól volt hangos a sajtó, hogy a felújított orosz metrószerelvények lassan már naponta meghibásodnak, ami miatt múlt hét pénteken az összes felújított szerelvényt bizonytalan időre kivonták a forgalomból , a BKV pedig több mint 800 millió forint kötbérigényt jelentett be a 3-as metró vonalán futó szerelvények gyártója és felújítója, a Metrovagonmas felé, és azonnali hatállyal Magyarországra kérette a társaság vezetését, a helyzet súlyossága miatt a legsúlyosabb szankciókat helyezték kilátásba. Népszava ma reggeli cikkéből kiderült , hogy a Batthyány tér és a Margit-híd közötti alagútban elrendelt sebességcsökkentés ellenére nem csökkent, ezért nem csak a HÉV, de a felszínen közlekedő villamosok sebességét is csökkentették.A hír már előre vetítette, hogy a Metró után a HÉV lesz a következő BKV-s slágertéma, erre ma reggel a zöld helyiérdekű vasút nem is cáfolt rá, rögtön le is robbant az egyik, részben felújított kocsikkal futó szerelvény. A Margit-hídi aluljáró kifelé vezető szakaszán ma reggel az egyik szerelvény megállt, a sofőr pedig a következőket mondta a hangosbemondóba:Ezt követően a HÉV-vezető kézzel kinyitotta az első ajtót, és leszállt a vonatról.

Azt mondják, hogy Magyarország jobban teljesít, meg hogy erősödik. Persze. Szar minden!

Mi ebben az érthetetlen?! Szíveskedjenek elhagyni a szerelvényt, mert műszaki hibás!

Az utasok alapvetően türelmesen várakoztak, de persze most is volt olyan, aki meglátta a lehetőséget a szituációban egy kis rendszerkritikai észrevételre, egy középkorú férfi jegyezte meg:A problémát a HÉV vezetője nem tudta elhárítani, ezért bemondta, hogy a Szépvölgyi úttól a szerelvény utasokat nem szállít, és ott mindenkinek le kell szállnia. Közben a teljesen megzavarodott HÉV kijelzőin a következő megálló, a Szépvölgyi út helyett a kettővel későbbi Tímár utca neve villogott.A Szépvölgyi útnál az utasok többsége leszállt, aki pedig nem, azt a HÉV-vezető figyelmeztette:

Ezután minden egyéb tájékoztatás nélkül hagyták az utasokat, akik a következő, szintén tömött szerelvénnyel utazhattak tovább, a hibás vonat pedig lassan elhagyta a Szépvölgyi úti megállót.