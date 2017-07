Egyre nagyobbra hízik a Vodafone

Már 272 millió előfizetője van a világ második legnagyobb mobilszolgáltatójának, a Vodafone-nak

A növekedés nagy része Európán kívülről származik

Organikusan nőttek a bevételek, a menedzsment megerősítette a korábban megfogalmazott egész éves célokat

A júniussal végződő negyedévben (ez a Vodafone első pénzügyi negyedéve) tovább nőtt a Vodafone csoport, a távközlési cégnek június végén már 272 millió ügyfele volt, ami 2,6 százalékkal, vagyis 6,9 millióval több, mint egy évvel korábban. A legnagyobb növekedés a dél-afrikai operációban volt, a Vodacomnál egy év alatt 11,6 százalékkal 79 millióra nőtt az ügyfelek száma. Európában 115,5 millió ügyfele van a Vodafone-nak, ami 4,4 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban, ami elsősorban annak tudható be, hogy többek között Görögországban (-4,5%), Olaszországban (-4,4%) és Nagy-Britanniában (-1,5%) is csökkent az előfizetők száma. Magyarországon június végén 2,827 millió előfizetője volt a Vodafone-nak, ami 1 százalékkal, vagy 29 ezerrel több, mint egy éve.Az ügyfélszámmal párhuzamosan a bevételek is nőttek, organikusan 2,2 százalék volt a bővülés a szolgáltatási bevételeknél, ezen belül Európában 0,8, az AMAP régióban (Dél-Afrika, Törökország, Egyiptom, Új-Zéland) 7,9 százalékos volt a növekedés. Az adatforgalom 63 százalékkal nőtt, részben ez az, ami hozzájárul az egy ügyfékre jutó bevételek stabilizálódásához Európában, további pozitívum, hogy a negyedévben közel 300 ezerrel nőtt a vezetékes szélessávú internetelőfizetések száma.A menedzsment az első negyedévben látott trendek alapján megerősítette az egész éves várakozását, a vállalat profitja 4.8 százalékkal nőhet idén.