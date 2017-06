Eladja magyarországi gyárai többségét a GE

A GE a fényforrás üzletágban mintegy 5 ezer embert foglalkoztat Magyarországon.

mivel a vállalat portfóliója optimalizálására és meghatározó digitális ipari tevékenységeire összpontosít.

A GE Magyarországon A GE az egykori Tungsram többségi tulajdonának 1989-es megvásárlása óta van jelen Magyarországon, ma a legnagyobb amerikai befektetőnek számít, de az egyik legnagyobb magyar vállalat is egyben. A cég 12 gyárat, 5 kutatás-fejlesztési központot és 3 üzleti központot üzemeltet 13 magyar nagyvárosban, munkavállalóinak száma pedig meghaladja a 10 ezer főt.

Továbbra is elkötelezettek

Az MTI úgy értesült, az elmúlt napokbanlevélben arról tájékoztatta a magyarországi üzemek dolgozóit, hogya lehetséges vevőkkel. A tájékoztatás szerintaz sem, hogy egyes területeketaz amerikai tulajdonos.Kalocsai Kinga, a GE Lighting & Current európai és közel-keleti PR és kommunikációs igazgatója a hírügynökség megkeresésére hétfőn megerősítette: a GE a fényforrás üzletág eladását tervezi,A potenciális vevőkkel történő végső megegyezéstől függően a GE olyan stratégiai lehetőségektől sem zárkózik el, amelyben az üzletágat részenként értékesítené, akár több érdeklődőnek - erősítette meg Kalocsai Kinga.Az üzletág leépítése nem nevezhető teljesen váratlan lépésnek, erre már korábban is utaltak elég határozott jelek. 2016 végén az Index szerzett értesülést arról, hogy körülbelülmagyarországi részlegétől. Az akkori információk szerint a Current hazai fejlesztési részét teljesen leépítik, mindössze tíznél kevesebb mérnök és néhány tucat egyéb kiszolgáló tarthatja meg a pozícióját. A Current a GE világítástechnikai üzletágának részeként működik, a tervezőcsoport elsősorban LED-es és egyéb energiatakarékos világítótestek és világításirányítási rendszerek fejlesztésével foglalkozik budapesti központjában. Ezzel együtt 2016 végén még úgy tűnt, az intézkedés nem érinti a vállalat magyarországi gyárait.A GE Magyarország egyik legnagyobb munkáltatója, 2012 óta pedig a kormány stratégiai partnere. 2014-benalapján a GE világítástechnikai ága legalábbt kapott a portál szerint. A pénz folyósításának fejében a GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Kft. 214 magyar mérnök foglalkoztatását ígérte.A kommunikációs igazgató szerint a GE továbbra is elkötelezett magyarországi tevékenysége mellett. Az elmúlt 2 évben a GE több mint 33 milliárd forintot fektetett be Magyarországon. A közelmúltban nyitotta meg hat Digitális Fejlesztési Központja egyikét Budapesten, és 400 új, ipariinternet-megoldásokkal foglalkozó IT-szakértő felvételét tervezi 2017 végéig, mindemellett idén 300 új munkahelyet hozott létre a cég veresegyházi, energiatermelési berendezéseket gyártó üzemében. A vállalat közel 2000 főt foglalkoztató, 2014-ben megnyitott budapesti Globális Üzleti Szolgáltató Központja szerves része a GE globális stratégiájának, amelynek célja a szolgáltatások fejlesztése és egyszerűsítése a vállalat tevékenységében. A központ a GE üzletágai számára nyújt szolgáltatásokat Európában és azon kívül is.