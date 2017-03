Bréking! Zöld utat kapott Paks 2!

Nem okoz torzulást

A Paks 2 működése túlkompenzációjának elkerülése érdekében a Paks 2 által elért esetleges nyereség kizárólag Magyarország befektetésének megtérítésére vagy a Paks 2 normál üzemeltetési költségeinek fedezésére fordítható. A nyereség további termelési kapacitás megépítésébe vagy megvásárlásába történő újrabefektetése nem lehetséges.



A piaci koncentráció megelőzése érdekében Paks 2 funkcionálisan és jogilag független lesz a paksi atomerőmű üzemeltetőjétől (jelenleg a Magyar Villamos Művek Zrt.) és annak bármilyen esetleges jogutódjától vagy más állami tulajdonú energetikai vállalatoktól.



A piaci likviditás biztosítása érdekében Paks 2 teljes villamosenergia-termelésének legalább 30 százalékát nyílt villamosenergia-tőzsdén értékesíti majd. A Paks 2 a teljes villamosenergia-termelésének fennmaradó részét objektív, átlátható és megkülönböztetésmentes módon, árverések útján fogja értékesíteni.

Arányos a támogatás

Háttér

Az Európai Bizottság állami támogatási vizsgálata megállapította, hogy a magyar állam a beruházása vonatkozásában a magánberuházók számára elfogadható mértéknél alacsonyabb megtérülési rátát fogad el. A beruházás tehát az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. cikkének (1) bekezdése értelmében állami támogatást tartalmaz. Az említett szabályok szerint az állami támogatás akkor hagyható jóvá, ha a kitűzött célokra korlátozódik és azokkal arányos.Az Európai Bizottság közölte, Magyarország bizonyította, hogy az intézkedés nem okoz indokolatlan torzulást a magyar energiapiacon. Mindenekelőtt számos jelentős kötelezettséget vállalt a verseny potenciális torzulásainak korlátozása érdekében:A fentiek alapján az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályok értelmében jóváhagyta az intézkedést, mivel a támogatás összege a kitűzött célok eléréséhez szükséges mértéket nem haladja meg és azokkal arányos, míg az állami támogatásból eredő versenytorzulást minimálisra mérséklik.Az uniós szerződések értelmében a tagállamok szabadon határozhatják meg energiaszerkezetüket, és dönthetnek a nukleáris energiába való beruházás mellett. Az Európai Bizottság feladata annak biztosítása, hogy amikor közpénzeket használnak fel vállalkozások támogatásához, ez az egységes piacon belüli verseny fenntartására hivatott uniós állami támogatási szabályokkal összhangban történjék."Magyarország a Paks 2 atomerőmű megépítése mellett döntött, és ehhez az uniós szerződések alapján joga van. A Bizottság feladata annak biztosítása, hogy az állami támogatás következtében az energiapiacon jelentkező versenytorzulás a lehető legkisebb mértékű legyen. Vizsgálatunk során a magyar kormány jelentős kötelezettségeket vállalt, ami lehetővé tette a Bizottság számára a beruházás jóváhagyását az uniós állami támogatási szabályok alapján" - nyilatkozta a döntést követően a versenypolitikáért felelős uniós biztos, Margrethe Vestager.A magyar kormány állami beruházási támogatást tervez nyújtani ahhoz, hogy két új reaktor épüljön a paksi telephelyen. Céljuk a paksi telephelyen jelenleg működő, 80-as években készült és jelenleg Magyarország belföldi villamosenergia-termelésének mintegy 50 százalékát biztosító négy reaktor felváltása. A magyar kormány véleménye szerint Paks 2 megépítésére szükség van a leépítésre kerülő kapacitások helyettesítése és az új termelési kapacitások iránti igények kielégítése miatt.A Paksi Atomerőmű két új blokkal való bővítéséről Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök 2014. január 14-én írt alá együttműködési megállapodást. A tervezett két új, VVER-1200 MW teljesítményű, 3+ generációs atomerőművi blokkot 2018-tól kezdhetik el építeni, és a terv szerint 2025-ben, illetve 2026-ban állhatnak üzembe. A kétoldalú megállapodás alapján Moszkva a mintegy 12 milliárd eurósra becsült bővítési projektet, illetve a Roszatom VVER-1200 reaktorainak beépítését 80 százalékban finanszírozhatja, 4-5 százalékos kamatlábú, 30 éves futamidejű államközi hitelből. Vlagyimir Putyin orosz elnök azonban Orbán Viktor miniszterelnökkel 2017. február 2-án tartott budapesti sajtótájékoztatóján úgy nyilatkozott, hajlandó lenne ezt az arányt akár 100 százalékra is emelni. Lázár János kancellárminiszter később közölte, Magyarország nem él az orosz elnök felajánlásával.A paksi projekt kapcsán a tiltott állami támogatás gyanúja miatt indított vizsgálat mellett Brüsszel több területen is vizsgálatokat indított. Az egyik eljárás azt volt hivatott vizsgálni, hogy megáll-e a lábán a paksi kapacitásfenntartási projekt (a jövőben értékesítendő áramárak kitermelik-e a beruházás költségeit), vagy sem. A kormány végig arról beszélt a Rothschild-tanulmányra alapozva, hogy megtérül a paksi projekt, azért időközben napvilágot láttak ettől merőben eltérő vélemények is, a Greenpeace megrendelésére készült Candole Partners tanulmány például azt állította, nincs olyan forgatókönyv, mely szerint Paks II. gazdaságos lenne. Mindenesetre a Nukleáris Világszövetség jelentése szerint a teljes élettartamra vonatkozó fajlagos energiaköltség (levelised cost of energy, LCOE) tekintetében a nukleáris energia továbbra is az egyik legkedvezőbb opciót kínálja.A brüsszeli jóváhagyást követően a Paks 2 projektet ellenzők már csak abban bízhatnak, hogy a témában népszavazást tartanak. Az LMP március 2-án a paksi atomerőmű bővítésének megakadályozását célzó öt népszavazási kérdést nyújtott be a Nemzeti Választási Irodának (NVI). A párt jelezte, ha a kérdéseiket elutasítják, akkor addig folytatják a munkájukat, amíg olyan kérdést nem találnak, amit átengednek a döntéshozók.