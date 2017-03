Kiszáll a Molból az egyik nagytulajdonos

A Mol egyik nagytulajdonosa, a CEZ nagy Mol-részvénycsomagot ad el

A részvényeket még akkor vásárolta a cseh cég, amikor stratégiai szövetséget kötött a Mollal

A részvényeladás után újabb bizonytalansági tényezővel lesz kevesebb a Molnál

Egy kis történelem

Mi történik most?

Volt már egy nagy sztori márciusban

Mi jöhet a Molnál?

Csak az időzítés volt meglepő

A cseh energetikai vállalat, a CEZ 2007-ben kötött stratégiai szövetséget a Mollal, akkor vásárolt közel 7,7 millió darab Mol törzsrészvényt a Moltól, és egyben vételi opciót biztosított a Molnak a részvények visszavételére. A Mol és a CEZ 2009-ben megszüntette az eredeti opciós szerződést, és új opciós szerződést kötöttek, amelynek értelmében a Mol vételi opció gyakorlásához fűződő joga 2014. január 23-ig meghosszabbodott, a Mol azonban nem élt opciós jogával, ezt követően a CEZ leánycége a CEZ MH B.V. 2014. február 4-én 470,2 millió euró értékben 3,5 éves futamidejű, Mol-részvényekre átcserélhető kötvényt bocsátott ki. A kötvénytulajdonosok idén január 25. és július 21. között cserélhették volna át kötvényeiket Mol-részvényekre, de a CEZ leánycégének joga volt készpénzben kifizetni a kötvénytulajdonosokat, ezzel a jogával pedig él is a CEZ MH B.V.Az átcserélhető kötvények értékeléséről, a kötvénytulajdonosok várható viselkedéséről és a CEZ által birtokolt Mol-részvények további sorsáról Vágó Attila, a Concorde Értékpapír elemzője írt remek elemzést A CEZ visszavásárolja a kötvénytulajdonosoktól az átcserélhető kötvényeket, papíronként 109 eurót fizetnének készpénzben, a kötvények mögött lévő 7,7 millió darab részvényt (ez az összes Mol-rézvény közel 7,5 százaléka) pedig zárt körben, intézményi befektetőknek adja el a CEZ.Egy másik magyar tőzsdei cégnél, az OTP-nél is egy nagy részvénycsomagot értékesítettek márciusban, ott a Groupama Csoport adott el 8,26 millió darab OTP-részvényt, ami az összes OTP-törzsrészvény közel 3 százaléka. A zártkörű jegyzés során az ár könyvépítéses (book building) módszerrel alakult ki, a részvényeket kizárólag intézményi befektetők vehették meg. A papírok az előző napi záróárhoz képest közel 5 százalékos diszkonton, 7800 forinton keltek el, a korábbi hasonló nagy eladások tapasztalatai alapján joggal lehetett volna arra számítani, hogy nagyjából az intézményi jegyzésben kialakult ár közelébe esik le az árfolyam, a másnapi kereskedésben azonban a nap eleji ijedtség után még emelkedett is az OTP árfolyama, az emelkedés okairól itt írtunk részletesebben.Elképzelhető, hogy a Groupama részvénycsomagjának eladásához hasonlóan a CEZ-nél lévő Mol-csomag eladása is jelentős diszkonton fog megtörténni, ami elvileg nyomás alá helyezheti az árfolyamot, mint ahogy azt láthattuk például 2014 júniusban, amikor nagytulajdonosok szálltak ki a Molból , akkor is diszkonton értékesítették a papírokat, a kereskedés elindulását követően pedig nagyot esett a Mol árfolyama. Az esés ellen szól azonban az, hogy a befektetők az OTP-csomag múlt heti eladását is jól viselték, hiába mentek el diszkonton a részvények, az árfolyam másnap mégis emelkedni tudott. Másrészt az is igaz, hogy a CEZ Mol-részesedésével kapcsolatos bizonytalanság tartósan nyomás alatt tartotta az árfolyamot, így egy bizonytalansági tényezővel lenne kevesebb, ami felfelé segíthetné a Mol árfolyamát.A CEZ döntése nem, az időzítése azonban némileg meglepőnek mondható - mutatott rá Harcsa Norbert, az Ipopema elemzője, aki arra számított, hogy a cseh társaság ezzel megvárja a kötvény lejáratát, és július-augusztus körül lép. A döntés mögötti pontos okok nem világosak, de várható volt, hogy a CEZ előbb utóbb értékesíti Mol-részesedését, hiszen a csomag valamekkora bizonytalansági tényezőt jelentett a cseh társaság számára is - véli Vágó Attila, a Concorde Értékpapír elemzője. A lépés mellett szólt az is, hogy a két társaság tevékenysége között szűk az átfedés, a cseh vállalat pedig jellemzően nem részvénybefektetőként lép fel.A CEZ 109 százalékon veszi vissza a kötvényt, ami 20 435 forint körüli részvényárat jelent, és a részvénycsomag magyar viszonylatban jelentősnek számító méretére tekintettel az aukción pedig valószínűleg jelentős diszkont mellett kelnek el a papírok. Piaci várakozások legalább 5 százalékos diszkontról szóltak, reggel pedig a CEZ közölte, hogy 7,5 százalékos diszkonttal került sor a nála lévő Mol-részvények értékesítésére 18 700 forinton. Miután a CEZ a kötvényt prémiummal veszi vissza, viszont diszkonttal adja tovább a részvényt, valamekkora vesztesége keletkezik az ügyleten. Összességében azonban 2007 óta a társaság vélhetően nem járt rosszul az üzlettel (opciós díjak a Moltól), a pozíció zárásával a CEZ is megszabadult egy bizonytalansági faktortól.Ami a Mol-árfolyam várható alakulását illeti, első körben nem kizárt, hogy a papír nyomás alá kerülhet a diszkontra tekintettel. A részvény azonban le fogja dolgozni a diszkont-hatást, a keresletet pedig az is támogatja, hogy a részvény be fog kerülni az MSCI-indexbe. A Mol-részvény az elmúlt négy hónapban 1000 forintos sávban mozgott, miközben a szektortárs papírok jelentős emelkedéseket is teljesesítettek. A kivárás oka nagyrészt a CEZ tulajdoni hányadának várható sorsával kapcsolatos bizonytalanság lehetett, ami a szerda esti bejelentéssel eltűnt, vagyis a Mol-papír egy bizonytalansági tényezőtől felszabadult - mondta az elemző. A CEZ kiszállásával emelkedik a Mol közkézhányada is, ami segíthet új piacokat találni; összességében tehát az elemzők szerint nem értékelhető kedvezőtlenül a CEZ bejelentése.