Észak-Korea is rákattant a Bitcoinra

Azt már régóta tudni, hogy meglepően jók az észak-koreai hackerek, rendszeresen támadnak külföldi állami intézményeket (főként persze dél-koreai), vállalatokat, sőt a Symantec kiberbiztonsági cég állítólag arra is talált bizonyítékot, hogy a világszerte kétszázezer számítógépes rendszert megfertőző WannaCry 2.0 zsarolóvírus az észak-koreai hackercsoport, a Lazarus műve.Most egy másik biztonsági cég, a FireEye tett közzé egy jelentést, melyből az derül ki, hogy az észak-koreai hackerek a Bitcoinra is szemet vetettek, szerintük május óta 3 alkalommal is támadást indítottak dél-koreai Bitcoin tőzsdék ellen, feltehetően abból a célból, hogy ellopják az ott tartott pénzeket.Információik alapján eddig három alkalommal intéztek támadást észak-koreai hackerek dél-koreai Bitcoin-tőzsdék ellen, amelyből egyszer jártak sikerrel, összeen 5,3 millió dollár értékű Bitcoint eltulajdonítva a Yapizon nevű tőzsdéről.Persze ez csak feltételezés, de Észak-Koreának a szankciók okozta szorongatott helyzete miatt kapóra jön a Bitcoin, mivel az így szerzett pézneket könynen dollárra tudják váltani a tőzsdéken.