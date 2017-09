Hamarosan indul az új egészségügyi informatikai rendszer

Hasonló témákról is szó lesz szeptember 7-ei GDPR konferenciánkon. Ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

Az egészségügyi szolgáltatók szeptembertől szabadon csatlakozhatnak az egységes ágazati informatikai rendszerhez (hivatalos nevén az Elektronikus egészségügyi szolgáltatási térhez - EESZT). Két hónap múlva pedig már minden, közpénzből finanszírozott egészségügyi szolgáltatónak - kórháznak, háziorvosnak, patikának - ebbe a felhőalapú rendszerbe kell feltöltenie a betegekkel kapcsolatos információkat, vizsgálati adatokat, beutalókat, recepteket.Ezzel követhetővé válik, hogy aki orvoshoz megy, arról - a megfelelő jogosultságok birtokában - azonnal tudják, milyen gyógyszereket szed, milyen érzékenysége, allergiája van, vagy milyen betegségei, műtétei voltak korábban. Elkerülhetők lesznek majd az ismételt, felesleges vizsgálatok, és a betegnek nem kell a leleteit, röntgenfelvételeit magával vinnie. Mindezzel gyorsabbá és biztonságosabbá válik az ellátás - írta a lap.Vartus Gergely, az EESZT miniszteri biztosa a Magyar Időknek elmondta: a társadalombiztosítóval szerződésben álló egészségügyi szolgáltatók minden segítséget megkapnak az Állami Egészségügyi Ellátóközponttól (ÁEEK) ahhoz, hogy gyorsan és könnyen eleget tehessenek a törvényi kötelezettségüknek. A csatlakozáshoz nem kell semmilyen új szoftvert vagy eszközt beszerezni, a folyamatot pedig egy elektronikus felület is segíti. A rendszert használó orvosoknak, asszisztenseknek ugyanakkor szükségük lesz elektronikus személyi igazolványra, ezt érdemes mielőbb kiváltaniuk. Az ÁEEK már megrendelte az e-személyik olvasásához szükséges 90 ezer kártyaolvasót, ebből 28 ezret már ki is szállítottak, szeptember közepére pedig mindenütt ott lesznek - áll a cikkben.Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez nincs szükség e-személyire, azonban mindenkinek érdemes átgondolnia, milyen információkhoz engedélyez hozzáférést. Alapbeállítás szerint a kezelőorvos bármilyen információhoz hozzáférhet, kivéve az érzékeny adatokat, például a pszichiátria ellátással vagy a nemi betegséggel kapcsolatosakat.Akinek nincs ügyfélkapuja, a kormányablakoknál kérhet segítséget. Vartus Gergely tájékoztatása szerint eddig mintegy nyolcezren módosították az alapbeállításaikat.Szabó Bálint, az EESZT szakmai vezetője pedig azt hangsúlyozta, hogy a rendszert az adatvédelmi szempontból a legmagasabb, 5-ös fokozatú biztonsági osztályba sorolták, és kialakítása során figyelembe vették az adatvédelmi hatóság ajánlásait. A betegek adataihoz tehát csak az arra jogosultak férhetnek hozzá, és ők is csak a szükséges mértékben, illetve mélységben. Hozzátette: informatikai biztonsági szempontból folyamatosan vizsgáltatják a rendszert, és azon vannak, hogy bármilyen támadást el tudjanak hárítani.