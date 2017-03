Hatalmasra hízik a világ legértékesebb online biztosítója

a Zhong An 300 különböző terméket értékesít, és mindeddig több mint 7,56 milliárd biztosítási kötvényt bocsátott ki több mint 535 millió ügyfélnek.

A Zhong An egy olyan online biztosító (insurtech cég), amelyet a kínai online világ két legnagyobb riválisa, az Alibaba és a Tencent, illetve a Ping An biztosító alapított 2013-ban.Többek között felhő, big data és mobilinternet technológiákat használva nyújtanak innovatív biztosítási megoldásokat, például automatikus kárrendezési szolgáltatásuk is van, illetve az alapítók webáruházaiban a csomagokra kötött biztosítások teszik ki a náluk kötött biztosítások durván felét. Emellett balesetbiztosítással, egészségbiztosítással és utasbiztosítással foglalkoznak.A világ legértékesebb insurtech cégének 5-10 százalékos részesedését értékesíthetik a tulajdonosok, két nagybefektetővel tárgyalnak legalább 1-1 milliárd jüanos, de összesen akár 10 milliárd jüanos (1,45 milliárd dolláros) tőkeemelésről - értesült a Reuters. A cégértékben egyelőre nem állapodtak meg a felek. 2015 júniusában 1 milliárd dollárnyi (5,78 milliárd jüan) tőkét vontak be, akkor 8 milliárd dollárra értékelték a céget.A Zhong An már beadta tőzsdére lépési kérelmét a kínai értékpapír-felügyeletnek, ugyanakkor a felügyelet egyelőre nem ad zöld utat a már sorban állva várakozó cégeknek. Ezért is döntött úgy a Zhong An, hogy magánbefektetőktől gyűjtött pénzből növekszik addig is. Pedig a társaság mérete most is elképesztő: