Készpénzt kezdtek el osztogatni a budapesti belvárosban, óriási biznisz lett belőle

5600 alkalmazottal 49 országban közel 26 ezer bankfüggetlen ATM-et és 143 ezer bolti POS-terminált üzemeltetnek,

prepaid hálózatuk 657 ezer POS-terminálból áll 303 ezer üzletben, 34 országban,

pénzküldési hálózatuk 317 ezer lokációban működik 150 országban, az üzletág évi 27 milliárd dollárnyi átutalási forgalmat bonyolít főleg olyan ügyfeleknek, akinek nincs bankszámlájuk.

1994-ben Magyarországon alapította a Dan Henry és Mike Brown sógorpáros a Euronetet, vagyis azt a bankfüggetlen ATM-eket üzemeltető céget, amely mostanra a világ egyik legnagyobb szolgáltatójává nőtte ki magát a területen, kék-sárga automatáikba lépten-nyomon belefuthatunk Budapest belvárosában. '94-ben Budapeesten egyetlen ATM-mel indultak, mostanra azonban kicsit más a helyzet,3 évvel a magyarországi alapítás után már a Nasdaqon forogtak a cég papírjai, mostanra kicsivel több mint 5 milliárd dolláros piaci kapitalizációval rendelkezik a vállalat, az elmúlt egy évben pedig harmadával emelkedett a cég részvényeinek árfolyama.

Budapesten és hazai nagyvárosokban összesen 420 bankfüggetlen ATM-et üzemeltetnek (a magyar ATM-ek 8 százaléka euronetes),

több nagybank saját ATM-hálózatának üzemeletetésével is foglalkoznak,

az Erzsébet utalvány plusz rendszert, vagyis a kártyás Erzsébet utalvány rendszert is ők üzemeltetik,

és a Euronet hazai leányai az Opten cégadatbázisa szerint tavaly 15 milliárd forintot közelítő éves árbevétellel rendelkeztek.

Min keresnek?

Az ügyfél szempontjából fizetős ATM-eknél az üzemeltető egy alacsonyabb fix díjat kér a pénzfelvételért,

az ügyfél szempontjából ingyenes ATM-eken pedig a bankközi jutalékból kap részesedést forgalom alapján az üzemeltető.

Mi a helyzet az ATM-piacon?

Az idei második negyedévet a Euronet 536,6 millió dolláros bevétellel (éves alapon, devizaárfolyamokkal igazítva +15%), 51,4 millió eurós adózott eredménnyel zárta, vagyis a legutóbbi negyedévben közel 10 százalékos profitmarzzsal dolgoztak. A Euronet bevételeinek durván harmada származik az ATM-ek üzemeltetéséből, a többi a fent említett két másik üzletág (prepaid POS és pénzküldés) adja. Az ATM-üzletág az elmúlt egy évben nagy növekedésen esett át: 44 százalékkal nőtt az üzemeltett ATM-ek száma, ami egy versenytárs felvásárlásának (YourCash, 4 873 ATM) illetve elsősorban európai és indiai terjeszkedésnek köszönhető.Az ATM-ekben és a pénzküldési szolgáltatás miatt a cég hatalmas fizikai készpénzállománnyal rendelkezik, hiszen a saját pénzükkel vannak feltöltve az automatáik: ezért a negyedév végén a cégnekA magyar alapításból már relatíve keveset profitál a költségvetés és a hazai cégek, de azért így sem mondható elhanyagolhatónak a magyarországi jelenlétük, hiszen:Alapvetően kétféle üzleti modellben dolgoznak a bankfüggetlen ATM-üzemeltetők:A briteknél például a Tescókban azért üzemeltet a Tesco saját ATM-eket, mert ezzel ellensúlyozzák a bankoknak kifizetett bankközi jutalék kiadásukat.A Euronet és az ATM-piac más szereplőinek jó hír, hogy a piaci előrejelzések alapján a következő években is növekedés várható a területen, az Accenture iparági elemzése szerint a bővülést a fejlődő világ hajtja majd. Ugyanakkor intő jel lehet, hogy a fejlett világban stagnálás látható, Európában pedig 2010 és 2016 között már csökkent az ATM-ek száma (6 százalékkal).

A KKE-régióban a 2000-es évek elején Romániában, Ukrajnában és Szerbiában ugrott meg az 1000 főre jutó ATM-ek száma, de a kiugró növekedés bázishatásnak köszönhető, hozzájuk képest Magyarországon kb. kétszer, Ausztriához képest pedig 5-ször magasabb volt az ezer főre jutó ATM-ek száma 2004-ben. Ugyanakkor mára a románok és a szlovákok is lehagytak minket ebben a mutatóban. A gyors felzárkózás után lassabb, egy számjegyű növekedésre állt be a piac.

Utóbbi alól mi sem vagyunk kivételek, Magyarországon az utóbbi pár évben csak kis mértékben nőtt az ATM-ek száma nálunk az MNB adatai alapján, 2017 elején 5020 automata működött az országban.

Ezt perspektívába helyezve azt mondhatjuk, hogy a magyar ügyfeleket a világátlaghoz képest lényegesen több ATM szolgálja ki, a világ azonban lassan de biztosan zárkózik fel hozzánk.

Mi lesz, ha kiirtják a készpénzt?

Bár Magyarországon is fontos kormányzati akarat fűződik ahhoz, hogy csökkentsük a készpénzállományt (annak GDP-hez mért arányát), azért a készpénzmentes gazdaságtól még nagyon messze vagyunk. Viszont a készpénzmentesítésben a világelsők között emlegetett svédeknél 2015 végén már arról szóltak a hírek, hogy vidéken sorra szüntetik meg az ATM-eket. Persze az ATM-gyártók is érzik a nyomást, ezért olyan gépeket fejlesztenek, amelyek nem csupán pénzfelvételre jók.A modern készülékek jó része banki pénztári szolgáltatás két legfontosabb elemét, a készpénzbefizetést és a pénzfelvételt az élő munkaerőnél lényegesen olcsóbban, 7/24-órában el tudják végezni. Emellett hasznos kiegészítő szolgáltatásokat is tudnak nyújtani, mint például az új bankkártyák aktiválása, egyenleglekérdezés, vagy éppen videótelefonos bankolás banki ügyintézővel.Összességében annak ellenére, hogy az elektronikus fizetések gyorsan terjednek, a készpénz eltűnésére még sokat kell várnunk, az ebben legelőrébb járó országok nagy része is azzal számol, hogy digitális pénz helyett még 20 év múlva is részben papírra nyomtatott vagy pénzverdében vert pénzzel fizetnek a boltokban, és akkor minden bizonnyal az ATM-ek is velünk maradnak.