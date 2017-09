Külföldön is csak pisloghatnak a magyarok készpénzgyilkos megoldásain

Hasonló témákról is szó lesz november 16-ai Banking Technology konferenciánkon. Ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

A Gránit Payt, az MKB Payt és a Simple-t új generációs mobilfizetési megoldásnak hívjuk, mert egy teljesen új technológiát használnak, míg a Telenor a tradicionális hardveralapú, secure SIM-es megoldást használja, de a fizetési élmény nagyon hasonló mind a négy megoldásnál. Az igazi különbség, amitől új generációsnak hívjuk az előbbi megoldásokat, hogy hogyan fér hozzá a kártyabirtokos a szolgáltatáshoz.Amíg a Telenor Wallet esetében fel kell venni a kapcsolatot a mobilszolgáltatóval és a szóban forgó bankkal is, addig az új generációs szolgáltatások esetében csak a bank alkalmazását kell letölteni. Ha már van a banktól egy kártyánk, számlánk, akkor csak a kártyát kell az alkalmazáson belül digitalizálni, ami egy tokenizációs eljárással valósul meg. Tehát egy NFC-képes, legalább 4.4-es verziójú androidos mobiltelefonra telepíted a bank alkalmazását, és egy percen belül fizetőképes eszközt tartasz a kezedben.A fizetési élmény nagyon hasonló mind a négy app esetében. A Telenor Walletnél és a Gránit Paynél ugyanúgy működik a fizetés, mint egy érintéses kártyánál, csak 5000 forint felett kell beírni a PIN-kódot. Az MKB Pay esetében, ha a POS terminálhoz érinted a telefont, azt írja ki, hogy ellenőrizze a készülékét, és látod, hogy megjelenik a készülékeden a mobilfizetési alkalmazás belépő oldala, ahová be kell írni egy 6 karakteres mobil PIN-t. Ez alacsony összegű fizetéseknél is szükséges. Ugyanakkor megteheted azt is, hogy amikor sorban állsz egy boltban, és tudod, hogy fizetni fogsz, megnyitod az alkalmazást, beírod a mobilPIN-t, és akkor már csak egyszer kell érintened.A Simple megoldása pedig az operációs rendszer által kínált képernyőfeloldási mechanizmust használja, mint kártyabirtokos-verifikációs módszert. Ott azzal a módszerrel kell feloldani a képernyőt, amivel egyébként is belépsz a telefonba. Ha kell, akkor mintával vagy egy PIN-kód beírásával, vagy akár ujjlenyomat-olvasással. Ha pedig semmiféle képernyőfeloldó megoldást nem használsz, akkor a Simple alkalmazáshoz tartozó alapjelszót kell beírni, ami egy pop up üzenetben jelenik meg. Egyébként, ha egy készüléken több mobilfizetési alkalmazás is van, akkor az operációs rendszeren belül ki tudod választani, hogy melyik legyen az alapértelmezett.A következő lépés az, hogy egy olyan alkalmazás legyen a birtokunkban, ami mindenféle fizetési helyzetben biztosítja a fizetés lehetőségét. Vagyis azt kell megoldani, hogy a bolti mobilfizetés után a netes vásárlásokat is egyetlen alkalmazással tudjuk végrehajtani. Ez a Mastercard szempontjából egy Masterpass integrációt jelent az alkalmazásban. Mindezt úgy kell elképzelni, hogy egy online vásárlási tranzakciónál eljön az a pont, amikor a kártyabirtokos fizetne, és megadná a szállítási címét. Ilyenkor csak előveszi a Masterpass fizetésre is képes tárcáját, és egyszerűen megadja a kért adatokat.Ha ráklikkelsz a "buy with Masterpass" gombra, a rendszer feldobja azt a tárcát, amivel utoljára fizettél, kitöltve a belépési mezőt. Ha korábban még nem fizettél mobillal, akkor feldobja a Magyarországon található walleteket, és ezekből kell választani. A megfelelő mezőbe beírod a telefonszámodat, majd kapsz a telefonodra egy push üzenetet, ami bevisz a Masterpass-képes mobilfizetési alkalmazásba. Ott kell kiválasztani a kártyát, illetve a számlázási és szállítási címet, és ezzel lezárul a tranzakció.Az újgenerációs alkalmazások még nem Masterpass képesek. A Telenor Wallettel lehet fizetni a neten a Masterpass képes kereskedőknél. Úgy látjuk, hogy a kártyakibocsátók elindulnak a bolti mobilfizetés felé az új generációs rendszerrel, és egy második fázisban - feltételezésünk szerint - egy masterpassos funkciót is integrálnak valamikor az alkalmazásaikba.Igen.Ez nagyban függ a Nemzeti Mobilfizetéshez való kapcsolódástól, ugyanis minden közlekedéssel kapcsolatos, állami tulajdonban lévő szolgáltatást mobilon csak rajtuk keresztül lehet értékesíteni. Technológiailag megoldható, hogy egyérintéses kártyával (plasztik vagy mobiltárca is lehet) vegyünk jegyet, bérletet és ezzel a kártyával történjen a be- és kiléptetés is.Ez az Apple saját döntése, hogy melyik piacon jelenik meg, és ők egyesével egyeztetnek az üzleti feltételekről a bankokkal.Az Apple Pay és társai abban különböznek a helyi kártyakibocsátók által létrehozott és üzemeltetett tárcáktól, hogy azok egy globális igényt elégítenek ki, tehát pont ugyanazt tudják bárhol a világon. Míg egy Simple vagy egy Gránit Pay megoldás képes vagy képes lesz a helyi igényeknek megfelelő értéknövelt szolgáltatásokat építeni a mobilalkalmazásába. Azt gondolom, hogy a kétféle rendszer egymás mellett fog élni és kiegészíti egymást.Mindenféle olyan eszköz, amit magunkon hordunk - például órák, karkötők - alkalmasak lesznek bolti fizetésre. Chicagóban a múlt télen nagyon népszerű lett a kesztyűbe épített érintéses kártya, mert hidegben ezzel vásárolnak jegyet a metróra. Autókba is beépítenek egyszerű fizetési megoldásokat, hogy az egyre szofisztikáltabbá váló kijelzőkön keresztül lehessen fizetni, és a különböző kommunikációs platformokon, például a Messengeren keresztül is lehet majd online vásárolni.Ez is egyre inkább el fog terjedni. Az Apple Pay már alapvetően így működik, de más mobilfizetési alkalmazások is használják a biometrikus azonosítási megoldásokat. Nem is beszélve arról, hogy a PSD 2-es szabályozásban előírt erős kártyabirtokosi azonosításban is lehet szerepe a biometrikus azonosításnak. A mi megoldásunk erre a Mastercard Identity Check, aminek van egy mobilos verziója, ahol mindenféle ilyen típusú fizetéshez szükséges azonosítás megvalósítható.Minden hazai kibocsátó bocsát ki egyérintéses bankkártyát, de lehetőség van chip+PIN kártya igénylésére is. Elfogadó teminál azonban már csak contactless képes lehet. Tehát olyan, ami a Chip+PIN mellett az egyérintéses fizetési funkciót is tudja kezelni.Nem tudunk ilyen visszaélésről, ezek nem életszerűek.