Magyarországon is itt vannak a robotok, és épp elveszik a munkád

a munkahelyi tevékenységek 45 százalékát a ma már létező technológiákkal automatizálni lehet, ami nem mellesleg 2 ezer milliárd dollárnyi munkabért jelent évente az Egyesült Államokban.

A robotika, a mesterséges intelligencia, a gépi tanulás az automatizáció különböző formáinak alkalmazása egyre több iparágban terjed, ami egyre több előnnyel jár az azokat alkalmazó vállalatok számára, hiszen növelik a vállalkozások teljesítményét, csökkentik a költségeket, javítják az elvégzett munka minőségét, és összességében gyorsabb munkavégzést tesznek lehetővé - írtuk minapi elemzésünkben. Egy másikban pedig azt:Ráadásul ha a nyelvet természetes formájában is képesek lesznek jobban feldolgozni a gépek, akkor további 13 százalékponttal nőhet ez az arány.

amit eddig ember csinált, azt onnantól kezdve egy "digitális robot" végzi.

Ha egyszer a robotok elveszik az emberek munkáját, akkor adózzanak ugyanolyan mértékben, ahogy a dolgozók is fizetnek jövedelemadót, járulékot a munkajövedelmük után

Egy szoftverrobotnak az üzembe helyezése ugyanannyi ideig tart, mint egy embernek, 4-7 hét között megtanítom és üzembe helyezem és a szükséges működtető rendszert, ugyanazt a munkát képesek elvégezni mint az emberek, és a robot nem fog felmondani, szabadságra menni, mindig készen áll a munkavégzésre. Egy robot - vagy ahogy én hívom, digitális munkaerő - 2-5 ember munkáját tudja kiváltani. Ez folyamat- és tevékenységfüggő, de a 2 a minimum. Ha húzok egy átlagot, az legyen 3, és megnézem, hogy 1000 robot üzemben áll valahol, az azt jelenti, hogy a digitális munkaerő 3000 ember munkáját képes elvégezni.

Van, aki létszámot akar csökkenteni, van, aki hatékonyságot, pontosságot növelni, van, aki gyorsítani akarja a folyamatait A technológia már túlmutat azon, hogy keresse meg az adatot, vegye ki a rendszerből, tegye át máshova, az áfával konszolidálja, majd lépjen be valamilyen üzenetküldő rendszerbe és küldjön üzenetet. Az a kérdés, ki ismeri fel, és milyen versenyelőnyt tud szerezni magának a digitális munkaerő alkalmazásával, illetve a saját cége, tevékenysége kapcsán mire tudja ezt használni.

Ez tehát a kiindulási alap, de a magyar dolgozók hajlamosak minderre úgy tekinteni, mint egy tőlük távol eső problémára, ami majd évek múlva érezteti csak a hatását. A külföldre vándorló munkaerő és a feszes munkaerőpiac ezt a problémát számukra tökéletesen elfedi. Pedig az automatizáció, a digitális megoldások - tetszik, nem tetszik - már évek óta itt vannak Magyarországon is, legfeljebb csak nem vesszük észre, hogy ezek is "robotok".Amikor egy bank mondjuk a háttérfolyamatait automatizálja, akkor nem mást csinál, mint egy szoftverrel vagy algoritmussal váltja ki az alkalmazottjai által korábban manuálisan végrehajtott munkafolyamatot. Mi történik tehát?Lehet, hogy nem a fizikai térben helyezett át ez a robot egy nehéz dobozt egy másik polcra, vagy nem egy csavart hajtott be, de a végén pont ugyanazt az eredményt éri el gazdasági szemmel, mint egy robot. Hatékonyabbá tette a szervezetet, vagyis kevesebb munkaerővel/pénzráfordíással ugyanazt a munkát képes ezentúl a cég elvégezni. A pénzintézeti szektorból azért pont ezt példát ragadtuk ki, mert itt már a front-office ügyfél oldali) kiszolgálásban az egyszerűbb tranzakciók szintjén évek óta digitálisan, emberi beavatkozás nélkül történik minden (vagy legalábbis így is történhetne, ha az ügyfelek is hajlandóak lennének minden efféle ügyet digitálisan intézni). Viszont a bankok most már a back-office kiszolgálásnál járnak, ahol még bőven van tere a karcsúsításnak. De a teljes szolgáltató és gyártó szektorban jellemző ez a tendencia.Talán Bill Gates sem mondta véletlenül épp a múlt héten a Quartznak adott interjúban, hogy:Pedig az ő cége, a Microsoft is rengeteg pénzt öl a mesterséges intelligencia fejlesztésébe és egyéb hatékonyságnövelő automatizációs technológiákba. Egy kisebb magyar cég, a Winformatics is digitális munkaerőt, tulajdonképpen "robotokat" fejleszt elsősorban nagyvállalatoknak:Magyarázza a cég alapítója, Fodor László.Az ilyen robotok működésére a legegyszerűbb példa, hogy van egy nagyvállalat, ahol garanciális javításra kell vinni eszközöket. Ezt megfelelő módon dokumentálni kell, hogy hová kell elvinni, tényleg oda tartozik-e ez az eszköz, mi az értéke, és utána ebből készíteni kell egy dokumentumot, mondjuk egy szállítólevelet, és azt el kell juttatni valakinek. Ha egy cégben ezt végzi 2-3 ember havonta, ezt a robot fél nap alatt elvégzi helyettük.A robot ellenőrzi, hogy az elkészítendő szállítólevél minden rubrikájában megvan-e az adat. Ha nincs meg, akkor az alkalmazott elkezd telefonálni, adatokat bekérni. De ezt a robot is el tudja végezi, ír egy e-mailt az illetékesnek, hogy pótolja az adatot. Ha nem hiányzik adat, akkor viszont beavatkozás nélkül elvégzi a feladatot. De a Magyarországon gombamód szaporodó shared service centerekben (SSC), helpdeskeken, vagy ahol adatokat kell gyűjteni, kiküldeni, ott ugyanúgy munkába állíthatóak. Illetve az ennél jóval bonyolultabb feladatokra is meg lehet tanítani a technológiát: