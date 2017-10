Példátlan húzásra készül az MNB, egy csapásra egy új világba repítik Magyarországot

A regulatory sandbox és innovation hub témában az MNB igazgatója, Szombati Anikó tart előadást Banking Technology konferenciánkon, november 16-án. Ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

Jön a magyar regulatory sandbox

Elindult a projekt

November végére készülhet a regulatory sandbox koncepciót összefoglaló dokumentum, amelyben számos felmérés és elemzés eredményeit, valamint a legjobb nemzetközi gyakorlatokat összegzik annak érdekében, hogy átlássuk, Magyarországon milyen irányba lehetne elmozdulni.

Mi az a regulatory sandbox? A regulatory sandbox nyers fordításban "szabályozói homokozót" jelent, vagyis egy olyan elszigetelt "tesztpályáról" van szó, ahol a fintech cégek valódi ügyfeleken tesztelhetik a szolgáltatásukat, mégpedig a hatóságok jóváhagyásával és ellenőrzése mellett. A fintech cégek ideiglenesen mentesülhetnek bizonyos prudenciális előírások alól vagy korlátozott engedélyhez juthatnak, miközben egy szűkített fogyasztói körön tesztelhetik megoldásaikat. Egy win-win szituáció jöhet létre azzal, hogy az MNB eleve kontroll alatt tartja az adott céget, azonosíthatja a termék működésének kockázatait és a kritikus szabályozandó pontokat, a fintech cég pedig kipróbálhatja magát valódi ügyfeleken, a befektetői pedig láthatják, hogy van-e kereslet az adott szolgáltatására. Röviden már olvashattak a koncepcióról az érdeklődők az MNB májusi Pénzügyi stabilitási jelentésének 9. fejezetében.

A fintech szektor kockázatai

Előfordul, hogy bizonyos pénzügyi szolgáltatások kikerülnek a felügyelet látóköréből, ami egyrészt mikroprudenciális vagy fogyasztóvédelmi, sőt akár makroprudenciális, kockázatokat is hordozhat, hiszen itt meglehetősen nagy koncentráció is kialakulhat.

Átfogó piaci felmérést hajtott végre a nyáron az MNB a fintech, a magyar banki és kockázatitőke szektorban, illetve áttekintették a külföldi regulatory sandbox típusú példákat, jelenleg a felmérés utolsó fázisa zajlik. Az elemzés célja, hogy meghatározzák, volna-e igény egy innovációs központ és egy regulatory sandbox típusú szabályozói keretrendszer kialakítására Magyarországon, és ha igen, akkor pontosan hogyan épüljön fel az új ökoszisztéma.Az MNB-n belül is több igazgatóságot érintő átfogó projekt eddigi legfontosabb tapasztalata, hogy Magyarországon a piaci szereplők (a bankok, fintechek és a kockázatitőke-társaságok) egységesen pozitívan reagáltak a jegybanki kezdeményezésre. A piaci szereplőknek ugyanis kifejezett érdeke, hogy a kókler cégek fennakadjanak a rostán, míg az innovatív, üzletileg is életképes ötletek fejlődését felgyorsítsák. A jegybank egyrészt katalizálni szeretné új digitális technológiák terjedését, ami javítaná a hazai bankrendszer költséghatékonyságát. Másrészt az új, innovatív technológiák mélyebb megismerésén és azok szabályozási lehetőségein keresztül mérsékelni igyekszik a jövőben potenciálisan megjelenő rendszerszintű kockázatokat.A magyar tervekről először ebben a cikkünkben írtunk:Az MNB a nemzetközi példákat figyelemmel követve úgy látja, vannak olyan szegmensek, ahol a kisebb fintech cégek élre törnek, vagy éppen a technológiai óriások (Google, Facebook) olyan széles körben kínálnak pénzügyi szolgáltatásokat, hogy az már nemcsak a bankoknak jelent komoly versenyt, hanem pénzügyi stabilitási szempontból is megjelennek tényezőként a szabályozói radaron:- mondjaaz MNB makroprudenciális politikáért felelős területének ügyvezető igazgatója, aki a regulatory sandbox projekt fő koordinátora.az MNB Speciális kompetencia igazgatóságának igazgatója hozzátette:"Ha túl szigorúak vagyunk, és megpróbáljuk teljesen kizárni ezeknek a cégeknek a működését, akkor - azon túl, hogy az innováció útjába állunk - e szolgáltatók könnyen el tudnak tűnni a horizont alatt, kikerülnek a látókörünkből, és akár határon átnyúló szolgáltatásként is részt vehetnek a hazai piacon. Ha viszont túlzottan lazán szabályozzuk a szektort, akkor jogosan merülhet fel a kritika, hogy egy nagyon szabályozott pénzügyi szektor mellett olyan szereplők működhetnek, lényegében versenytársként, akikre lazább feltételek vonatkoznak, és ez nem fair versenyelőny. Ezért tartottuk fontosnak, hogy ezt a gordiuszi csomót átvágjuk, és ennek az egyik fontos eszköze lehet a regulatory sandbox bevezetése".