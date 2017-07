Pofonegyszerű módszerrel csalhatnak a BKK új online jegyeivel

Jól kivehető, amint az egész telefon vöröslik a szkenner fényétől, majd az ellenőr hangosan megköszöni az együttműködést. Az eszközt azért tudtuk átverni, mert egy QR-kód sohasem titkosított, és mivel a telefonra letöltődik, azt is le lehet másolni egy mezei “ctrl+c"-vel. Még ha orvosolják is az adatbiztonsági anomáliákat, a QR-kód mindig másolható marad, azaz a bliccelés exponenciális terjedésének kockázata hibajavításokkal sem tud eltűnni - itt az ellenőrzési rendszer alkalmatlansága a fő gond. Bele sem akarunk gondolni, mi történne, ha az egyre több bliccelő miatt mindenkitől elkérnék még a személyi igazolványt is, viszont amíg pusztán szoftveres jellegű marad az ellenőrzés, addig a rendszer kijátszható.

A Közlekedő Tömeg nevű civil szervezet 10 alkalommal tesztelte, hogy egy másolt jeggyel át tudnak-e menni a BKK ellenőrzésén, és mind a 10-szer sikerült is ez nekik. Az eredeti videót itt lehet megnézni:Dabóczi Kálmán, a BKK vezérigazgatója azt mondta a többek között ennek kapcsán hétfőn tartott sajtótájékoztatón, hogy a teljes ellenőrzésnél használt QR-kód olvasóval (amely egyelőre csak az ellenőrök töredéke rendelkezik) a csalást lefülelték volna.A Közlekedő Tömeg azonban most arra hívja fel a figyelmet, hogy a videóban kétszer is leolvassák QR-kód olvasóval a jegyet (az eredeti videón 0:55-től látszik a QR-leolvasás), mégis átmentek a próbán, mint írják: