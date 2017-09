Saját bitcoinnal állnak elő a világ jegybankjai?

A BIS szerint a fentiekre megoldás lehet egy olyan rendszer, ahol csak a jegybankok képesek kibocsátani a digitális valutát, mely közvetlenül átváltható lenne készpénzre és más tartalékokra.

A BIS szerint a világ központi bankjainak meg kell fontolniuk, hogy saját digitális pénzzel álljanak elő. A döntés főleg olyan országokban sürgős, mint Svédország, ahol a készpénzállomány nagyon alacsony és csökken.A BIS negyedéves jelentésében kifejti, hogy a felelős szervezeteknek nem csak az adatvédelmi problémákat és a fizetési rendszer hatékonyságnövekedésének hatásait kell figyelembe venniük, hanem a finanszírozási és monetáris politika változásának következményeit is.Az elemzés a kriptodevizák számára egy nehéz hét után érkezett, ugyanis a hét elején a JP Morgan feje Jamie Dimon a bitcoint "csalásnak" nevezte, majd a kínai vezetés bejelentette a kriptodevizák belföldi kereskedésének korlátozását. A történtek hatására a bitcoin értéke több mint 10%-ot zuhant.Az előző hét eseményei ellenére a bitcoin és más kriptodevizák népszerűsége növekszik köszönhetően a fizetési rendszerek mobilizálódásának és az ezzel párhuzamosan növekvő befektetői érdeklődésnek. A központi bankok egyre mélyebbre ásnak a valuták működési elvének a blockchain technológiának megértésében, mely tovább gyorsíthatja az egyeztetési folyamatokat. Mark Carney, a Bank of England kormányzója szerint a kriptodevizák akár a következő pénzügyi forradalomhoz is vezethetnek.A holland központi bank már létre is hozta saját kriptodevizáját - ugyan még csak belső használatra -, hogy pontosabb képet kapjon a rendszerről. Amerikai tisztségviselők szintén vizsgálják a lehetőségeket, habár Jerome Powell a Fed kormányzója márciusban megjegyezte, hogy a rendszer bevezetése előtt még jelentős problémák várnak megoldásra. Ilyen a kibertámadások elleni védekezés kérdése, az adatvédelem, vagy a hamisítás.Azonban ez bankrohamokhoz és a kereskedelmi bankok betéthiányához vezethet. Végül további megoldandó probléma az adatok védelme is.