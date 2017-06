Támad a bankok egyik legnagyobb ősellensége

A SoFi-t 2011-ben alapították, és egy olyan P2P hitelezési platformot működtet, ahol az állami és magán diákhiteleket lehet jobb kamatok mellett refinanszírozni. Amerikában a felsőoktatás nem éppen olcsó, ezért ezeket a hiteleket nagyon sokan felveszik, ugyanakkor a SoFi azt látta meg, hogy a bankok sokszor túl nagy kockázatot áraznak a diákokra, mivel sokan már sokkal jobb adósok lesznek, amikor befejezik az egyetemet. Így a "befutott" volt diákoknak sokkal olcsóbb hitelkiváltó hitelt tudnak adni.Egy hónappal ezelőtt a lapnak a SoFi vezérigazgatója, Michael Cagney azt nyilatkozta, hogy hamarosan beadják banki licencre vonatkozó kérelmüket, most kiderült, hogy ezt június 6-án meg is tették. A kérelemből kiderül, hogy a SoFi továbbra is kizárólag online, fiókok és ATM-ek nélkül működik majd. A cég az amerikai betétbiztosító (FDIC) által védett számlát és egy hitelkártya terméket szeretne indítani.Február elején felvásárolták a Zenbanx nevű számlavezetéssel, bankkártyákkal, nemzetközi átutalásokkal foglalkozó fintech startupot. Habár a felvásárlás pontos összegét nem tették közzé, 100 millió dollár körülre teszik a felvásárolt cég értékét. A mostani lépésnek nyilván köze van ehhez a felvásárláshoz.