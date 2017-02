Tarol az Amazon fizetési szolgáltatása

Az Amazon már messze nem csak e-kereskedelmi cég: a cloud szolgáltatásoktól kezdve a mesterséges intelligencia technológiákig (Amazon Echo intelligens személyi asszisztens) sokmindennel foglalkoznak, és az egyik nagy növekedési terület most a cégnél a fizetési szegmens.2016-ban az Amazon Payments duplázta a tranzakciós volumenét, 33 millió ügyfél fizetett a megoldásukkal, amely lényege, hogy aki már egyszer fizetett az Amazonon, az utána más szolgáltatónál is fizethet ugyanezzel a regisztrációval. Tavaly több új országban vált elérhetővé a fizetési szolgáltatás, Franciaországban, Spanyolországban többek között állami befizetésekre, digitálsi termékek, utazás, biztosításra vásárlására, adományozásra is használható lett. A felhasználók átlagosan 80 dollárt fizettek tranzakciónként, de például a legnagyobb tranzakció 40 ezer dolláros volt.