Történelmi csúcsot döntött a Bitcoin

Az egyik széles körben elfogadott Bitcoin árfolyamindex, a Coindesk indexe szerint a Bitcoin korábbi rekordja a 2013 novemberi 1147,25 dollár volt, ezt a bő hároméves rekordot döntötte meg a szuperpénz ma hajnalban. Az új csúcs az index szerint 1206 dollár, a legnagyobb forgalmú amerikai tőzsdén, a Bitstampen pedig 1170 dolláros árfolyamon történt kötés. A hajnali csúcsról azóta 60 dollárt esett a szuperpénz, de új árfolyammozgató hír nem érkezett, valószínűleg csak profitrealizálás történt.

A Bitcoinnal a világ számos tőzsdéjén kereskednek, az egyes tőzsdék közötti arbitrázs lehetőség pedig korlátozott, ezért viszonylag nagy eltérések lehetnek a Bitcoin árfolyamában az egyes tőzsdéken. Ezt a problémát kezeli a Coindesk árfolyamindexe, amely az egyes tőzsdék forgalmával súlyozva, dollárban fejezi ki a Bitcoin árfolyamát.A Bitcoin mostani emelkedésének hátterében több tényező állhat, ezek közül az egyik legfontosabb, hogy az amerikai értékpapír-felügyelet (SEC) hamarosan dönt arról, a Winklewoss fivérek Bitcoin-ETF-jét engedélyezik-e. Legkésőbb március 11-én hozza meg a SEC a határozatát, igaz, eddig is többször elnapolták már a végső határidőt.Egy másik, ennél közvetettebb ok lehet, hogy Kínában lecsengőben van az a szabályozói és nyomozási cunami, ami egész januárt végigkísérte. A kínai jegybank ugyanis több vizsgálatot folytatott az ország legnagyobb tőzsdéinél, illetve egy megbeszélést is tartottak velük. Utóbbira állítólag azért került sor, mert Kína tart attól, hogy a Bitcoinon keresztül sérülnek a tőkekorlátozási törekvéseik, és emiatt gyengül a jüan.A megbeszélés után kiadott közleményben ugyanakkor erről nem esett szó, viszont azt leszögezték, hogy a bezárást kockáztatják, ha a platformjukon letéti hitelt nyújtanak (margin lending, azaz a tőkeáttételes kereskedést lehetővé tevő hitel) vagy pénzmosásra derül fény náluk.