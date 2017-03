Itt a világ 10 leggazdagabb nője

10. Sara Mota de Larrea, Grupo Mexico

9. Beate Heister, Aldi

8. Charlene de Carvalho-Heineken, Heineken

A 75 éves hölgy 10,9 millárd dolláros vagyonával Mexikó leggazdagabb hölgye. Vagyona a Grupo Mexico nevű cégből származik, amelynek a legnagyobb részvényese.A 62 éves német üzletasszonynak 11,2 milliárd dolláros vagyona van, köszönhetően az Aldinak. Az Albrecht-testvérek diszkontláncának egyik anyacégében 50 százalékos részesedéssel bír.A 62 éves holland hölgy 12 milliárd dolláros vagyonnal rendelkezik. A Heinekent Gerard Adriaan Heineken alapította a 19. század végén, leszármazottja, Charlene jelenleg 25 százalékos részesedéssel rendelkezik a sörgyártóban és tagja az igazgatótanácsnak.

Forrás: AFP

7. Gina Rinehart, Hancock Prospecting

A 63 éves ausztrál 12,9 milliárd dolláros vagyonát az édesapja által alapított Hancock Prospecting bányatársasággal alapozta meg.

Forrás: AFP

6. Iris Fontbona, Antofagasta

5. Laurene Powell Jobs, Apple

A 73 éves chilei hölgy Andronico Luksic az özvegye, aki a bányaipari és italgyártási érdekeltségeibol építette fel vagyonát. Fontbona jelenleg két fiával együtt vezeti az Antofagasta rézbányászatban tevékenykedő vállalatot, de emellett több érdekeltsége is van banki, energiaipari és közlekedési iparágakban működő cégekben. A család továbbá két hotellánccal is rendelkezik Horvátországban.Az 53 éves Laurene 17,6 milliárd dolláros vagyonával nemcsak Steve Jobs özvegyeként juthat eszünkbe, ugyanis igen tevékeny az üzleti és politikai életben is. Ő alapította az Emerson Collective nevű szervezetet, amely hátrányos helyzetű diákok szociális helyzetének javítására és egyéb középiskolai programok fejlesztésére fókuszál. Az általa tulajdonolt Laurene Powell Jobs Trust vállalat emellett a Disney legnagyobb magánszektorbeli részvénytulajdonosa. Üzleti angyalként az Ozy startup médiacég támogatója és igazgatóságának tagja.

Forrás: Shutterstock

4. Susanne Klatten, BMW

Az 54 éves német üzletasszony 19 milliárd dolláros vagyonát leginkább a BMW-részesedése alapozta meg, amelyben 21 százalékos többségi tulajdonnal rendelkezik, de más, főként gyógyszeripari és szélenergiában tevékenykedő cégekben is van érdekeltsége.

Forrás: AFP (A kép jobb oldalán Susanne férje látható)

3. Jacqueline Mars, Mars, Snickers, Milky Way

A 77 éves amerikai milliárdos 32,4 milliárd dolláros vagyonnal bír, két bátyjával együtt birtokolja a Mars édességgyártó vállalatot. Bár mindhárman tagjai az igazgatótanácsnak, a vállalat napi életében már nem vesznek részt. A Mars vállalatot még nagyapjuk alapította 1911-ben, olyan népszerű édességekről híres, mint a Milky Way, a Snickers és az M&M's. Érdekesség, hogy az M&M's csokikat már 1941-ben forgalomba hozták, de akkor még csak a frontvonalon harcoló katonák voltak az egyedüli kiváltságosok, akik kipróbálhatták azt. Ugyancsak a Mars forgalmazza az Uncle Ben's, a Pedigree és a Whiskas márkákat is

Forrás: AFP

2. Alice Walton, Walmart

1. Liliane Bettencourt, L'Oreal

A 67 éves amerikai üzletasszony 33,6 milliárd dolláros vagyonát a Walmart áruházlánccal lehet összekapcsolni, amit édesapja alapított 1962-ben. Alice Walton a művészeti kiállítások és múzeumok nagylelkű támogatója is.A 94 éves francia hölgy 36,8 milliárd dolláros vagyonát a L'Oreal kozmetikai cég alapozta meg, aminek jelenleg 33 százalékos tulajdonosa.

Forrás: AFP