Jön a Tesla-adó

A norvég médiában megjelent becslések szerint a lépés önmagában mintegy 70 ezer norvég koronával, vagyis 8850 dollárral emelheti meg a Tesla Model X norvégiai kiskereskedelmi árát.

A 2018-as költségvetési törvény tervezetének részeként a jobboldali norvég kormány által beterjesztett elképzelések elsősorban a nagyobb, két tonnát meghaladó tömegű járművekre vonatkoznának. Tervei megvalósításához a kisebbségi kormánynak az ellenzéki pártok támogatását is el kell nyernie.A változtatások a nagyobb járművek regisztrációs adó alóli felmentését, illetve céges autók adókedvezményeit érintik majd, ami a nagyobb elektromos autók fogyasztói árának érdemi emelkedését eredményezheti.A nagy elektromos autók éppúgy igénybe veszik az utakat, mint a hagyományos autók - fogalmazott Vidar Helgesen környezetvédelmi miniszter a Reuters beszámolója szerint. A tárca arra is felhívta a figyelmet, hogy a nagyvonalú norvég kedvezményeket eredetileg sokkal inkább a kis méretű, hazai gyártású elektromos autók gyártásának és használatának támogatására vezették be, mintsem a nagyméretű külföldi luxusmodellekre gondolva, amelyeket egyébként is a még norvég viszonylatban is gazdagabbnak számító vásárlók veszik elsősorban.A törvénytervezet azzal érvel, hogy az elektromos autók még az adókedvezmények tervezett csökkentése után is jelentős előnyöket kínálnak majd a fosszilis üzemanyaggal futó járművekkel szemben. Erre, elsősorban a szinte karbonsemleges üzemelésre tekintettel, továbbra is több, az elektromos autók terjedését támogató elem marad a rendszerben, például az áfakedvezmény.A 2016-ban Norvégiában értékesített új autóknak 29 százaléka, vagyis közel harmada teljesen elektromos vagy hibrid hajtású volt a Nemzetközi Energiaügynökség adatai szerint ezzel pedig messze megelőzi az ilyen tekintetben második helyezett Hollandiát (6,4%) és Svédországot (3,4%). Az idei év pedig szintén ígéretesen alakul, legalábbis például a Tesla számára, amelynek értékesítései a norvég piacon 2017 első kilenc hónapjában csaknem 90 százalékkal, 4717 darabra emelkedtek a tavalyi hasonló időszakban elért 2500 darabról. Ugyanakkor egyéb gyártók, például a Nissan és a Volkswagen elektromos autó értékesítései is bővülnek.