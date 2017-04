Kivételes válogatásba került be a hatalmas magyar naperőmű

A megújuló energiaforrásokon alapul a 2016-ban világszerte telepített áramtermelő kapacitások 55 százaléka, ami a valaha elért legmagasabb arány. Bizonyos régiókban már a napenergia a legolcsóbb villamos energia forrás, és az árcsökkenési folyamat várhatóan tovább folytatódik. A Bloomberg New Energy Finance becslése szerint 2025-ig további 36 százalékkal mérséklődhet a napenergia alapú áramtermelés ára.A napenergia vonzereje azonban nem csak az egyre alacsonyabb költségekkel magyarázható; ez a legdemokratikusabb és leginkább decentralizált energiaforrás, amely máris rendkívül széles választékban érhető el, számos különféle alkalmazásra. A napelemes technológiák hódítása kapcsán pedig a portál a világszerte fellelhető megoldásokból válogatott, a mongol jurták mobil napelemeitől az elektromos autózás világáig terjedő 14 darabos gyűjtésbe pedig a Mátrai Erőmű Zrt. visontai naperőműve is bekerült. Amellett, hogy Magyarország legnagyobb ilyen kapacitásáról van szó, további érdekessége, hogy a Mátrai Erőmű Zrt. lignittüzelésű blokkjainak közvetlen közelében helyezkednek el.

Fotó: MTI, Ruzsa István

A 16 megawattos naperőmű kategóriájában a legnagyobb Magyarországon: 72 480 darab, egyenként 255 watt névleges teljesítményű polikristályos napelemből áll. A naperőmű által megtermelt villamosenergia-mennyiség átlagosan, háztartási léptékben mérve egy kisebb várost - hozzávetőleg négyezer fő háztartását - képes ellátni zöldenergiával, miközben felügyeletét hat ember képes ellátni. A beruházás mintegy 24 ezer tonnával csökkenti a hazai CO2-kibocsátást. A beruházás teljes bekerülési költsége több mint 6,5 milliárd forint volt. A beruházást az erőmű 50 százalékban saját erős finanszírozásból, 50 százalékban pedig fejlesztési adókedvezmény igénybevételével valósította meg, amelyhez a Nemzetgazdasági Minisztérium 2014-ben adta meg hozzájárulását. A projekt létrejötte magyar, osztrák és román konzorcium együttműködésén alapult. A naperőmű szállítója a Wire-Vill Kft. - IBC Solar GmbH - Energobit S.A. magyar-osztrák-román vállalkozás volt. A hálózati csatlakoztatáshoz szükséges 6/120 kV-os transzformátorokat a CG Electric Systems Hungary Zrt. (korábbi nevén a Ganz Villamossági Művek) szállította. Az erőmű 2015. október elején, négy hónappal az építkezés elindulása után kezdte meg működését.A Mátrai Erőműnél további fejlesztési terveket is mérlegelnek arra készülve, hogy majd be kell zárnia az együtt 700 megawattnyi lignitüzemű blokkjait. Ezek részeként a már működő naperőművön túl további 20-20 megawattnyi szolárpark építése jelentené, blokkonként 22 millió euróból, illetve a Mátrában 600 millió euróból kialakítandó 600 megawattos szivattyús energiatároló is.