Bezár az egyik legjobb pesti étterem: hivatalosan is bejelentették

A 180 ezres fizetéséből nem nagyon fognak az emberek eljárni vendéglátóhelyekre. Addig is, ha elmennek, akkor azt nézik, hol tudnak olcsóbban enni. Ahhoz, hogy valódi fizetés emelés legyen a vendéglátásban, nemcsak itt kell bért fejleszteni, hanem mindenhol.

Hétfőn jelentette be Facebook-oldalán a Laci!Konyha!, hogy szeptember 22-én nyit ki utoljára, addig csak ebédidőben fogad vendégeket.Az újlipótvárosi hely önmagátjellemzi. Hat évvel ezelőtti nyitása óta folyamatos szereplője a gasztronómiai toplisták élmezőnyének, a Gault&Millau étteremkalauz legutóbbi kiadásában 16 pontot és két szakácssapkát kapott, a Michelinnél pedig Bib Gourmand minősítéssel szerepel. A konyhát vezető Mogyorósi Gábor (Csalogány 26, Aranyszarvas, Lou Lou) egy egy évvel ezelőtti interjúban a Chef&Pincér c. szaklapnak arról panaszkodott, hogy komoly munkaerőhiány tapasztalható a minőségi magyar vendéglátásban is. Az elhivatott fiatal szakácsok inkább külföldön tanulnak, a magyar éttermekben csak a kevésbé tehetségesek maradnak.Az éttermek fenntartása sem könnyű, hiszen ahogy Mogyorósi fogalmazott:Címlapkép: Laci!Konyha! Facebook