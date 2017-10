Könyvet adna a vakok kezébe a magyar egyetemisták fejlesztése

Azonban ahogy egy átlagembernek sem nyújtja ugyanazt az élményt egy hangoskönyv, mint a rendes olvasás, úgy a látásukban korlátozottaknak sem. Nekik szeretnénk megadni az olvasás élményét, ráadásul a találmány kiválóan alkalmas a Braille-írás megtanulására, hiszen összekapcsolható hanggal is, így egyszerre tapintják és hallják a szöveget, ami sokkal élvezetesebbé és hatékonyabbá teszi az oktatás folyamatát.

Hogy is működik ez pontosan?

Az eredeti elképzelés szerint a felhasználó a homlokára tudja erősíti a telefont úgy, hogy annak kamerája a feldolgozásra váró szövegre fókuszáljon. A kamera helyes látószögének beállítását hangalapú instrukciók segítik. Ezután a telefonra letöltött applikáció "beolvassa" az írás képét, majd valós időben, bluetooth kapcsolaton keresztül információkat juttat el a kesztyűnek a szövegről, ezen belül az oldalak, a bekezdések, a sorok és betűk pontos elhelyezkedéséről. A kesztyű viselője az eredeti szöveg megérintésekor a mutatóujjba épített 6 kis tüske segítségével úgy érzékeli, mintha az ujjbegyével Braille-karaktereket tapintana. A későbbi prototípusnál már elég csak imitálni a sörkövetést.

A GlovEye-ra keresztelt, okostelefonos applikációval összekötött eszközt benevezték a Microsoft fiatal feltalálóknak, és startupoknak kiírt Imagine Cup elnevezésű versenyére, amivel bejutott az Egyesült Államokban megtartott döntő 32 legjobb csapat közé. Az eszközt fejlesztő Fülöp Ádámmal a Portfolio következő rendezvényének apropóján beszélgettünk, ahol ő lesz az egyik előadó.: Inkább arról volt szó, hogy hallottunk a Microsoft diákoknak rendezett startupversenyéről (Imagine Cup), ahol valamilyen társadalmi problémára gyógyírt jelentő fejlesztéssel lehetett nevezni és ennek megfelelően nyitott szemmel jártunk. Az alapítótársam, Klinkó Krisztián pedig ekkor lett figyelmes arra, hogy a gyengén látók a BKV-n felolvasóprogram segítségével próbálják használni a telefonjukat, ami nemcsak azért problémás, mert használniuk kell hozzá mindkét kezüket - így megnehezítve a kapaszkodást - de leköti a külvilággal való kapcsoltuk szempontjából legfontosabbat: a hallásukat. Ebbe belekapaszkodtunk és egy olyan megoldást kerestünk, ami nem hangalapú, mint a legtöbb, látásérültek segítése céljából készült eszköz. Ez lett a GlovEye, amely egy okostelefon segítségével valós időben alakít Braille-írássá bármilyen nyomtatott szöveget.A kezdeti elképzelés valamelyest módosult: azt nem gondolom, hogy a kesztyűnkkel a kezükön járnak kelnek majd az emberek. Bár mindenképpen jó iránynak tartjuk, hogy hallgatás helyett a kezüket használják olvasásra a látásérültek, az látni kell, hogy valamelyest szembe megyünk a trendekkel. A vakok mindössze 10 százaléka ismeri csak a Braille-írást, ráadásul egyre inkább visszaszorul, aminek oka, hogy a Braille-írást hónapokig kell tanulni és bizonyos esetekben valóban praktikusabb egy hangalapú megoldás. Ha például egy gyógyszer tájékoztatóját szeretnék megismerni vagy egy számlát leolvasni, arra már léteznek olyan applikációk, amelyek befotózás után felolvassák az információt; itt nem az olvasás élménye az elsődleges.A termékfejlesztés során rengeteget teszteltünk, több mint száz látássérült tapasztalatai alapján jutottunk el a jelenlegi prototípushoz, sőt most már házon belül is van egy állandó tesztelőnk. Nem túlzás azt mondani, hogy abszolút a célcsoport igényihez igazítottuk a GlovEye-t, ami azt mutatja, hogy szükség van rá. Az, hogy a Braille-írás visszaszorulóban van, még nem jelenti azt, hogy feleslegessé vált. Az emberek kényelmesek, én is tudom, hogy egészségesen kéne élni, meg elmenni futni, mégsem megyek. A jelenleg kipróbálható két eszközt, ezért olyan helyen állítottuk üzembe, ahol úgy gondoljuk, hogy van létjogosultsága: a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének (MVGYOSZ) Intézetében található az egyik, a másikat a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központja kapta. Mindkét helyszínen egy állványra rögzített eszköz alá kell betolni az olvasmányt, amely beolvassa az írást, a felhasználónak pedig elég csak imitálnia az ujjával a sorkövetést és máris érkeznek az impulzusok az ujjbegyére.Arról már esett szó, hogy valamelyest szembe megyünk a piaci tendenciákkal, de ehhez még azt is hozzátenném, hogy egy amerikai befektető is megkeresett minket, aki kertelés nélkül megmondta, hogy maximum tíz évet ad a Braille-írásnak, de addig komoly potenciált lát a cégben. Szóval mondhatjuk, hogy állandó kihívás olyan piacon érvényesülni, ahol éppen más megoldásokban látják a jövőt. Egy másik problémás terület pedig a megfelelő emberek megtalálása, egy jó csapat felépítése.A nyáron két alapember is kiszállt a projektból, amit előre tudtunk, hiszen a később csatlakozott negyedik tag, Zagyva Dániel csak nyárra erősítette a céget, utána visszatért Amerikába folytatni a tanulmányait, ahogy Zemkó Boglárka is elkezdte a mesterképzést. Ezzel pedig egyet kell értsünk:Az ő pótlásuk egyelőre megoldhatatlan feladat, mert egyrészről olyan elkötelezett embert keresünk, aki tényleg szívügyének érzi a problémát, a másik pedig, hogy aki okos, és tudja mit csinál, az nem unatkozik. Tekinthetjük ezt a munkaerőhiány egyetemre való beszivárgásnak is, de egyszerűen nem találni olyan ügyes és lelkes szakembereket, akinek lenne szabad kapacitása, legfeljebb csak projekt szinten. Így most inkább több embert próbálunk bevonni kisebb munkákra, ami viszont befektetői szemmel nem túl meggyőző. Ők inkább azt szeretnék látni, hogy 3-4 ember teljes kapacitással ezen dolgozik, de ezt egyelőre nem tudjuk megoldani, úgyhogy a pénzt pályázati úton próbáljuk előteremteni.

A prototípus már végleges, most azon dolgozunk, hogy egy eszközben elférjen az egész, amihez be fogunk vonni designereket is, és várhatóan jövő nyár elején már kapható lesz. Olyan 90 ezer forintos árral számolunk, de ha sikerül orvosi segédeszköznek nyilvánítatni, akkor ez még kedvezőbb lehet, amivel jóval elérhetőbb lesz a jellemzően drága Braille-eszközökhöz képest.

Ha az ember kísérletező típus, hozzászokik, hogy minden nem sikerülhet, megedződik a kudarcokon. Nem ez az első projektünk, Krisztiánnal például DJ-ként elektronikus zenét is szerzünk. A számokat legalább egy tucat kiadónak el szoktuk küldeni, ebből jó, ha a felétől érkezik válasz. De egyszer így beválogattak egy német tehetségkutató világversenyre, amit végül meg is nyertünk, így a kitartó kilincselésnek végül lett eredménye. Azóta már egy irodában berendezett stúdiót is felajánlott a volt munkaadóm, így egy fokkal profibban folyik munka.Elképzelhető, de általában egyszerre több dolog fut párhuzamosan. A zenélés mellett készítettem el például egy pályázatra egy olyan fejlesztést, amellyel egy gombnyomással letiltható a bankkártya, így elkerülhetőek a visszaélések. Ezzel meg is nyertem a pályázatot, ez lett GRÁNIT Lock. A megoldás lényege, hogy az ügyfelek bármikor zárolhatják a GRÁNIT Bank által kibocsátott hagyományos bankkártyájukat és érintőkártyájukat az okostelefonjukon keresztül.Azt nehéz megmondani, hogy mi lesz belőle tíz év múlva, de ha akkor is élni fog a cég, akkor már nem valószínű, hogy a Braille-írás lesz a középpontban. Ha lehet nagyot álmodni, akkor egy olyan platformot képzelek el, amely személyi asszisztensként összeszedi a vakokat célzó és segítő innovációkat, szolgáltatásokat.