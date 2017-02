Leépít a Wall Street Journal, bezár a budapesti iroda is

A nagy átalakítás része

Vége a budapesti irodának

a kiadó bezárja budapesti szerkesztőségét, mivel a cég leépíti az európai és ázsiai jelenlétét.

Nagy szomorúság ez számunkra, de büszkék maradunk arra, hogy a DJ/WSJ család tagjai lehettünk

A Wall Street Journal kedden jelentette meg a közleményt, miszerint a kiadóvállalat, a Dow Jones & Co. - látva a meredeken zuhanó árbevételeket - átszervezi néhány európai és ázsiai kirendeltségét a költségek további csökkentése érdekében.Az átalakítás során a Dow Jones egész kontinenst lefedő irodákat hoz létre, így például Londonban és Barcelonában az eddig önálló irodaként működő egységek helyett.A leépítések pontos köre nem volt azonnal ismert, mivel egy folyamatban lévő ügyről van szó.A Dow Jones szóvivője nem kommentálta a részleteket, azonban azt megemlítette, hogy a mostani lépés a 2016-ban már bejelentett széleskörű, "WSJ 2020" névre hallgató átszervezés részét képezi. A cikk felidézi, hogy a Dow Jones & Co, a News Corp. egysége tavaly jelentette be az újság nagyszabású átalakítását, válaszolva a nyomtatott sajtó csökkenő hirdetési bevételeit.A szeptemberrel végződő harmadik negyedévben a News Corp jelentése szerint a nyomtatott WSJ hirdetési bevételei 21%-kal csökkentek az előző év azonos időszakához képest. A negyedik negyedéves számait február 9-én közli a társaság.A Dow Jones kiadóhoz tartozik a WSJ mellett többek között a Dow Jones Newswires, a Barron's, a MarketWatch, Financial News. Összesen 4400 alkalmazottja van, közülük 1400 foglalkozott a hírekkel.Fehér Margit, a WSJ magyarországi vezető munkatársától tudtuk meg, hogy- adták hírül a döntést a szerkesztők.

Az anyavállalat, a News Corporation New York-i épülete 2016-ban.