Már az OTP is blockchainben pörög

Az OTP is csatlakozott az Enterprise Ethereum Alliance-hez

Már összese 150 szervezet tartozik a konzorciumhoz

Tegnap az Enterprise Ethereum Alliance bejelentette, hogy 35 új tagot köszönthetnek körükben, aminek magyar vonatkozása is van, hiszen a Cisco, a Hewlett Packard Enterprise és a Mastercard mellett az OTP is most csatlakozott a konzorciumhoz.A 2017 elején indult kezdeményezés célja, hogy megoldást találjanak arra, hogy az Ethereum technológiát széles körben integrálni tudják nagyvállalatok az üzleti világ összes szegmenésben.