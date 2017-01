Megérdemli a sorsát az a cég, amelyik sajnált 1 milliót az 560 milliárdos üzletért

Aki lemarad, az...a Yahoo

Felvásárlások - és fel nem vásárlások

Az internet egyik úttörője, a Yahoo története szépen lassan véget ér. Még mindig bizonytalan a cég sorsa, az internetes üzletágának felvásárlása kútba eshet egy adatlopási botrány miatt. De ha a tervek szerint alakulnak az események, akkor nem sokáig marad meg jelenlegi formájában a Yahoo.Jelen állás szerint a Yahoo, amely valaha egy több mint 100 milliárd dolláros cég volt, 4,8 milliárd dollárért adja el internetes üzletágát a Verizonnak, ezután pedig a megmaradó vállalatot (ami lényegében az Alibaba-részesedésből és a Yahoo Japan-részesedésből áll majd) átnevezik Altabára. A terveket még keresztül húzhatja, hogy a Verizon nem fogadta túl jól, hogy két hatalmas adatlopásra is fény derült a Yahoo múltjából, amiről a cég "elfelejtett" szólni a megállapodást megelőzően. Így még az is előfordulhat, hogy eláll a Verizon az ügylettől.A technológia világa nagyon gyorsan változik, ahhoz, hogy egy cég sikeres maradjon, innováció, vagy akvizíció kell, amivel megalapozzák a jövőt. A szektor legnagyobb szereplői mind ezt tették az elmúlt években: a Facebook megvette az Oculus Riftet és az Instagramot, a Google olyan cégeket vásárolt meg, mint a YouTube, a DoubleClick, a Boston Dinamics, vagy a DeepMind.A Yahoo-ról azonban nem mondható el, hogy túl szerencsés lett volna a felvásárlások tekintetében. Néhány elszalasztott lehetőség különösen fájhatott az internetes vállalatnak. Végső soron a balul sikerült felvásárlások és az elmulasztott lehetőségek okozhatták a cég vesztét, hiszen így nehezen tudta fenntartani a bevételek és a profit növekedését. Nem azzal volt a probléma, hogy nem ismerte fel a Yahoo a lehetőségeket, hanem inkább azzal, hogy nem tudta kihasználni őket.Az első ballépést 1998-ban követte el a Yahoo, amikor 1 millió dollárért megvehette volna a Stanford két diákja, Larry Page és Sergey Brin internetes keresési algoritmusát. A nagy újdonság az volt, hogy a keresőmotor relevancia szerint állította sorrendbe az egyes oldalakat. A Yahoo végül nem élt a lehetőséggel, ugyanis attól félt, hogy ezzel elnavigálná a felhasználókat a saját oldalairól, ezzel csökkentve az oldalmegtekintéseket és így a hirdetési bevételeket.Ha már nem jött össze az ügylet, a két diák elindította a keresőjét és elnevezték-nek a cégüket.Pár év múlva még lett volna esélye a Yahoo-nak arra, hogy megvegye a Google-t, de ezt is elbaltázta a cég. 2002-ben, amikor a Google már egy jól ismert márkanév volt, Larry Page és Sergey Brin 1 milliárd dollárt kért a vállalatért. A Yahoo válasza erre az volt, hogy gondolkozik az áron. De addig gondolkozott, hogy mire rábólintott volna, addigra Sergey Brin és Larry Page már 3 milliárd dollárra nyomták fel az árat. Amit a Yahoo nem adott meg. Így bukták el annak idején a ma már 560 milliárd dollárt érő Google megvásárlását.

Miközben a Yahoo és a Google egymással volt elfoglalva, szép csendben ais elkezdte meghódítani a világot. A Yahoo meglátta a lehetőséget a közösségi médiában is, csak a Facebookról is lecsúszott. 2006-ban 1 milliárd dollárt ajánlott az akkor 22 éves Mark Zuckerbergnek a Facebookért. A milliárdos befektető, Peter Thiel szerint az, hogy akkor nem adták el a céget a Yahoo-nak, vízválasztó volt, így nőhette ki magát a Facebook azzá az óriássá, ami ma. Egyes belső információk szerint ha annak idején a Yahoo csak egy kicsit bőkezűbb, mondjuk 1,1 milliárd dollárt ajánl, akkor könnyen lehet, hogy a Facebook igazgatósága kikényszeríti Mark Zuckerbergtől, hogy fogadja el a Yahoo ajánlatát.

Hová tűntek a milliárdok?

Volt olyan is, hogy a Yahoo a másik oldalon állt. 2008-ban a44 milliárd dolláros felvásárlási ajánlatot adott a Yahoo-ra, de a cég egykori alapítóinak hosszas ellenállása után végül elállt felvásárlási szándékától a Microsoft. Ami utólag nagy hibának bizonyult, ugyanis még mindig magasabb ez az összeg, mint a Yahoo jelenlegi piaci kapitalizációja.De azért voltak olyan felvásárlások is, amiket sikeresen véghez tudott vinni a Yahoo. Sajnos. Két olyan tranzakció is volt 1999-ben, ami bekerült az internetes világ legrosszabb felvásárlásai közé a Forbes rangsora alapján.Az egyik afelvásárlása, amiért 4,58 milliárd dollárt fizetett a Yahoo. A Geocities segítségével a felhasználók meg tudták alkotni saját honlapjukat, ami jó ötlet volt, de a Yahoo-nak nem sok hasznot hozott, ezért 2009-ben le is állították.A másik "nagysikerű" felvásárlás amegvétele volt, az online televíziós oldalt 5,7 milliárd dollárért vette meg a Yahoo. A szolgáltatás azért bukott el, mert megelőzte korát, 1999-ben még túl lassú volt az internetszolgáltatás ahhoz, hogy ilyen jellegű tartalmakat élvezhetően lehessen nézni az interneten.2013-ban a-t vásárolta fel a Yahoo, ami bár nem volt olyan látványos bukás, de nem is volt egy sikeres húzás: tavaly jelentős, 230 millió dolláros leírást vitt véghez rajta a Yahoo.A Yahoo 1996-ban ment tőzsdére, akkor 896 millió dollárra értékelték a céget. Négy évvel később már 125 milliárd dollárt ért a vállalat, de gyorsan a töredékére is zuhant, amikor kidurrant a dotkom-lufi: 2002-ben már csak 10 milliárd dollár volt a piaci kapitalizációja. 2008-ban, a Microsoft felvásárlási ajánlata után 40 milliárd dollár feletti értékel büszkélkedhetett, ami 2012-re a felére esett vissza. Ekkor azonban bízva Marissa Mayerben és reorganizációs intézkedéseiben két év alatt 40 milliárd dollárra szaladt fel a cég értéke.

Mi a baj a Yahoo-val?

A Yahoo első évei a gyors felfutással teltek, a kilencvenes években a Yahoo neve gyakorlatilag egyet jelentett az internettel.Két évvel az alapítás után már 735 ezer weboldalt rendszerezett és a leglátogatottabb internetes oldalak közé tartozott, havonta 25 millió egyedi látogatóval. Ingyenes e-mailt kínált, chatszolgáltatása volt, valamint híreket szolgáltatott. Ahogy az internet rohamosan terjedt a világban, úgy a 2000-es évek elejére már 100 millió felhasználója volt, a vállalatnál kétezren dolgoztak és sok technológiai cégtől eltérően nyereséges volt, az internetes hirdetési üzletágának köszönhetően.

Mindenkinek beletört a bicskája

A Yahoo-nál a legnagyobb problémát az okozta, hogy a stratégiája nem volt mindig teljesen konzisztens, látszólag ide-oda ugrált a médiabiznisz és az internetes keresési üzletág között.Miközben a Yahoo még azon gondolkozott, hogy melyik üzletága felé orientálódjon, a Google lett az internetes keresők császára, a Facebook pedig a közösségi média fogalmának megalkotásával forradalmasította az internet világát. Ahogy a felhasználók szépen lassan átpártoltak a Google-höz és a Facebookhoz, velük mentek a hirdetők is. A Yahoo pedig a bevételek és a pofit zuhanásával volt kénytelen szembenézni. Az okostelefonok elterjedésével a mobil hirdetések piacán is próbálkozott a Yahoo, de ez is a Google és a Facebook játszótere lett.A Microsoft-féle felvásárlásba belebukott, aki vezérigazgatóként vitte ekkor végig a történetet. 2008 őszén lemondott és átadta a lehetőséget a cégen kívülről érkezőknek a Yahoo felvirágoztatására.Előszörvolt a szerencsés, aki megpróbálkozhatott ezzel. A hölgy annak idején azzal szerzett hírnevet, hogy az Autodesk szoftverfejlesztőt rendbe tette. De a Yahoo-val nem volt sikere. A bevételek tovább estek, a hirdetési üzletág hanyatlásnak indult, ezt látva egyszercsak elfogyott a Yahoo elnökének türelme és menesztette a vezérigazgatónőt. Ez volt a nagy botrányt kavart kirúgás, amikor is a Yahoo feje telefonon közölte a felmondást a hölggyel.

2012-ben érkezett a Yahoo-hoz a Google-től, aki azonnal drasztikus költségcsökkentési intézkedésekbe kezdett. A reorganizáció hatása látszott, hiszen a bevételek folyamatos esése ellenére a cég profitja még egy ideig még tartotta magát. De nem sikerült feltámasztani a hirdetési üzletágat és amikor elfogytak a költségcsökkentési lehetőségek, akkor a nyereség is elkezdett esni.

Mi lesz most?

Ami a jövőt illeti, jelen állás szerint a Verizon veheti meg a Yahoo internetes üzletágát. Ha ez bekövetkezik, akkor a fennmaradó tevékenység, ami végülis egy befektetési cég lesz az Alibaba és a Yahoo Japan-részesedéssel, az Altaba nevet kapja majd. A vezetésben is lesznek változások, a jelenlegi igazgatósági tagok, köztük Marissa Mayer is elhagyják a céget.