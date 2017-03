Megkapta az engedélyt a brit Paks 2

A Nukleáris Szabályozási Hivatal (ONR) Reuters által ismertetett közleménye szerint az engedély kiadása mérföldkőnek tekinthető az erőmű történetében, amely várhatóan 2025 körül kezdheti meg a működést. A francia EDF közműcég 23 milliárd dolláros projektjének eredményeképpen több mint két évtized után épülhet új atomerőmű az Egyesült Királyságban. Az erőmű várhatóan 3,2 gigawatt villamos energiát termel majd, a brit áramigény mintegy 7 százalékát fedezve. Az EDF az erőművet a China General Nuclear Power Corporationnel (CGN) közösen építi Anglia dél-nyugati régiójában, a kínai társaság 33,5 százalékos szelettel rendelkezik a projektben.

Forrás: Hinkley Point C látványterv, Forrás: EDF

A Délnyugat-Angliában épülő Hinkley Point C atomerőmű Nagy-Britanniának és Franciaországnak is nagyon fontos, hiszen jelentős megrendelést jelent a francia nukleáris iparnak is. A projekttel kapcsolatban az elmúlt években számos nehézség merült fel, és egy időben úgy tűnt, végül nem is valósul meg az erőmű. A harmadik generációs nyomottvizes reaktorok (EPR) bekerülési költsége a beruházás 2007-es megkezdése óta gyakorlatilag megháromszorozódott, miközben a projekt az eredeti ütemtervhez képest hatéves csúszásban van. A projekt finanszírozásának fejleményei nagy figyelmet kaptak az európai médiában is, és a tapasztalatok a paksi bővítéssel kapcsolatos brüsszeli döntést is befolyásolhatták.A 85 százalékban állami tulajdonban lévő francia energetikai vállalat, az EDF eredetileg csak kis részesedést vállalt volna a projektben, azonban miután csak a CGN vállalt részt a beruházásból, így a projekt finanszírozásának nagy részét az EDF-nek kell biztosítani, alaposan megterhelve a cég mérlegét. Részben az atomerőmű finanszírozási bizonytalanságai miatt 2016 márciusában a társaság pénzügyi igazgatója is lemondott. Tavaly nyáron az EDF felsővezetésének döntése megerősítette a projekt végrehajtását, azonban nagy meglepetésre a Theresa May vezette brit kormány tegnap közölte, felülvizsgálják a projektet.Az új blokkok megépítését egyébként sokan ellenzik, a kritikusok szerint nem csak Franciaországnak, de Nagy-Britanniának is komoly kockázatokat jelent. Az EDF szakszervezetei azt mondják, hogy a projekt gyakorlatilag a cég túlélését fenyegeti, hiszen a Hinkley Point C projekt a magánbefektetőkre, vagyis nagyrészt az EDF-re hárítja a beruházási kockázatokat, a tervezés, a kivitelezés és az üzemeltetés kockázata is a fejlesztésben részt vevő befektetőket terheli, miközben a britek a mostani piacinál jóval magasabb árat fizetnek majd az áramért.