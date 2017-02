Megszólalt a guru: borzalmasan ráfázhat, aki Amerika ellen fogad

Warren Buffett befektetési guru kedvenc könyve?

Látogasson el könyvesboltunkba! Érdekli, hogy melyik könyvkedvenc könyve?

Szinte megállíthatatlannak tűnnek a tőzsdék az Egyesült Államokban, a Dow értéke például sorozatban 11 napig emelkedett, amire már 1992 óta nem volt példa. Ezzel kapcsolatban a CNBC műsorában szólaltatták meg a legendás befektetőt, Warren Buffettet, aki szerint a részvények még ezeken az árazási szinteken is olcsónak számítanak.Buffett szerint a befektetők bánni fogják, hogy nem vásároltak be részvényekből amíg tehették, főként ha a 10 éves amerikai állampapír hozamok a jelenlegi 2,3 százalékos szinten maradnak a következő évtizedben. A befektetési gururól érdemes tudni, hogy kifejezetten optimista az amerikai gazdaság kilátásaival kapcsolatban, a részvényeseknek szóló levelében is hangot adott véleményének, miszerint: "az elmúlt 240 évben borzalmas hiba volt Amerika ellen fogadni, és ez a jövőben se lesz másképp". Azt azért kiemelte a műsorban, hogy amennyiben emelkedni kezdenek a kamatlábak, a részvénypiacok is jelentősen túlárazottá válnának.Buffett egyébként még az amerikai elnökválasztás előtt 20 milliárd dollár értékben zsákolt be részvényekből, az idén pedig már megduplázta a részesedését az Apple-ben, amivel már az 5 legnagyobb tulajdonos között van a vállalatban.