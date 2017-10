Megúszta a csődöt a venezuelai olajvállalat

Az olajvállalat vezetése azt nyilatkozta, hogy annak ellenére, hogy Donald Trump elnök indokolatlanul "gazdasági háborút" hirdetett ellenük, megfizetik az adósságukat.A PDVSA a Citgóval fedezett, 841 millió dolláros tőketartozását fizeti most vissza kötvényeseinek. A befektetőknek volt okuk izgulni a héten, hiszen a cég vezetése nem kommentálta azokat a korábbi értesüléseket, hogy megúszhatják a csődöt. A piac ráadásul amiatt is aggódott, hogy ha nem fizetik vissza a tartozást, egy másik, csütörtökön lejárt 1,2 milliárd dolláros kötvénycsomagot sem fizetnek majd ki.Venezuela gazdasága nagyban függ az olajárak alakulásától, a PDVSA az állam egyik fő bevételi forrása. Az olajvállalat kitermelése azonban folyamatosan romlik, mivel nincs pénz az infrastruktúra fenntartására és a kitermelt olaj minősége is elégtelen, ezért az ügyfeleik sorra fordulnak el a cégtől, sőt bizonyos esetben még kártérítést is követeltek.Bár a tőketartozást visszafizeti, októberben hat alkalommal is kihagyta a kamatfizetést a PDVSA, ezzel mintegy 600 milliós veszteséget okoztak befektetőiknek. Vélhetően azért döntöttek így, mert inkább ennek a két kötvénypakettnek a visszafizetése mellett döntöttek, hiszen a Citgót nem akarták elveszteni.A PDVSA csődjétől sokan egyébként az olajárak megugrását várták, a vállalat szolvenciájának hírére nem reagált különösebb elmozdulással eddig az egyébként más hírek miatt épp ralizó olajpiac.