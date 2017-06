Mekkora szereplő lesz a Waberer's a magyar tőzsdén?

A Waberer's ma reggel megjelent tájékoztatója szerint az eddig forgalomban lévő 14 654 028 részvény mellé további 3 088 236 darab új részvényt bocsátana ki a vállalat. Ez egyben azt is jelenti, hogy a kibocsátást követően a Waberer's 17 742 264 darab részvénnyel fog rendelkezni. Hogyha vesszük ezt a darabszámot, valamint azt, hogy a Waberer's részvényeit 5 100 és 6 300 forintos ársávban lehet jegyezni, illetve kellhetnek el, akkor a vállalat piaci kapitalizációja a kibocsátását követően 90,5 - 111,7 milliárd forint között lehet majd.Ezzel a mérettel a BUX-tagok között a hatodig helyre kerülhet, vagyis az OTP, a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és az Elmű előzi majd meg a Waberer'st a piaci kapitalizáció tekintetében. Ez egyben azt is jelenti, hogy a Waberer's nem kerül be a magyar blue chipek közé, amelyek közül a legkisebb, a 483 milliárd forintos piaci kapitlaizációval rendelkező Magyar Telekom.