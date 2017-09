Milliárdos üzlet lett a magyar programozó suli - Hét országban állnak sorba a szülők

Az ma a programozás, ami korábban a nyelvtanulás

Bár a vállalatok - egyelőre még - nem a 6 és 18 évesek közül szeretnék feltölteni az üres álláshelyeket, azonban a pont ennek a korosztálynak programozói kurzusokat indító Logiscool alapítói szerint a szakemberhiány megoldásához elsősorban szemléletváltásra van szükség. Ezt pedig a gyerekeknél kell kezdeni.A legtöbb ember számára nem ismeretlen az a fajta szülői iránymutatás - vagy nyomás - aminek hatására plusz nyelvórára kellett beiratkozni, "mert azé a jövő, aki nyelveket beszél" vagy akár a pályaválasztás fentről való erőltetése, miszerint pénzügyeseknek vagy ügyvédeknek áll a világ. Ahogy korábban a Ferrarival száguldozó brókerek, ma a babzsákfotelből világmegváltó startupot építő kockák a siker mintaképei.Nem meglepő hát, hogy sok szülő szeretné, ha gyerekük minél előbb megismerkedne a programozással, még akkor is, ha ők maguk nem teljesen vannak tisztában azzal, mit is jelent ez. A Logiscool kurzusaira beiratott nebulók szülei körében végzett felmérés szerint jócskán akad ilyen. Őket hívják "trendi szülőknek", akik a hírekből, ismerősöktől tudják, hogy programozni menő, ezért beiratják a gyereket. A másik csoport a tudatos szülőké, akiknek vagy van informatikai háttere vagy ha nincs is, pontosan tudják, hogy egy jó kereseti lehetőséget kínáló hiányszakmáról van szó.

Megtanulnak a gépek fejével gondolkodni

Bárhogyan is, ahogy a nyelvtudás valóban előnyhöz segítette - és máig segíti - a munkaerőpiacon érvényesülni próbálókat, úgy egy programozói nyelv ismerete is kétségtelenül hasznára válik majd a gyerekeknek. Magyar viszonylatban az IVSZ (Informatikai Vállalkozások Szövetsége) és a BellResearch korábbi közös kutatása 22 ezer hiányzó informatikust emleget, ez a szám uniós szinten már 850 ezer, az USA-ban 1 millió. Azonban a gyerekeket aligha ez motiválja.Amíg a nyelvtanulást kevesen élték - és élik - meg szórakoztató időtöltésként, addig a Logiscool bebizonyította, hogy a programozás esetében ez lehetséges: a diákok motivációja jellemzően nő a képzés alatt. Ez annak köszönhető, hogy játékokat programoznak, amelyek két-három óra alatt elkészülnek, így már az első órák után is van sikerélményük. A heti 90 órás foglalkozások egy hónapban 13 ezer forintjába kerülnek a szülőknek, de a program otthonról is megnyitható így onnan is folytatható a játékfejlesztés. Ráadásul egy olyan platformon dolgoznak, amelyben a parancsok blokkokban jelennek meg, így azokat össze kell csak illeszteni, a kis ablakban megjelenő játékban pedig rögtön látható a változás."A gyerekek nem írják a programokat, hanem pici színes blokkokból építkeznek. A blokkok mellett párhuzamosan a kódszöveg is megjelenik, így látják, valójában mit kell beírni a kívánt mozgás eléréséhez. Magyarul nem kódolni tanulnak, hanem egy idő után egyszerűen megjegyzik, mit kell beírni" - mutatta be a cég által fejlesztett program, a Scoolcode előnyeit Csitári Gyula, a cég másik alapítója, Breuer férje. A programnyelveket ismerőknek a Scoolcode-ot úgy definiálja, hogy az "egy majdnem Javascript".

Csitári Gyula és Breuer Anita

Ha valaki megtanul egy programnyelvet, akkor valójában azt a fajta gondolkodást sajátítja el, amit a gépek használnak. Ez pedig sokkal fontosabb, mint a programnyelv maga.

Szót kell tudnunk érteni a gépekkel ahhoz, hogy ki tudjuk hozni belőlük a maximumot

Már Kuvaitban is kódolnak

A bevételét eddig minden évben duplázó cég az idei év végére egymilliárdos forgalmat vár több mint negyven iskolájából, amelyek közül három van mindössze az alapítók tulajdonában.

Bár az iskola nem ad piacképes szakmát - inkább csak kedvet a programozáshoz - az alapítók szerint a világ abba az irányba megy, hogy a munkaadók nem diplomát, hanem tudást kérnek az álláskeresőktől. Ez pedig a technológiai fejlődéssel nagyon gyorsan változik, ezért is nehéz integrálni az iskolai tananyagba.- mondta Balogh Péter angyalbefektető, aki szerint az oktatási rendszer komótossága miatt nem is alkalmas arra, hogy érvényes és aktuális tudást nyújtson a gyerekeknek, ezt csak egy piaci alapon működő intézmény tudja biztosítani.- tette hozzá a befektető, aki szerint a Logiscool egy sokkal példaértékűbb sikertörténet, mint például a világ legnagyobb közösségi oldalának megalapítása. "Egy sikeres vállalat ritkán születik abból, amit egy éjszaka néhány egyetemista összedob egy kollégium szobában. Sokkal járhatóbb út az, amikor 40-50 éves szakemberek érvényes megoldást találnak egy valós piaci igényre." - vont párhuzamot Balogh a Facebook és a Logiscool sikere közé.Első közel-keleti franchise partnerüknek köszönhetően már hét országban működnek Breuerék iskolái, amelyekben az elmúlt években több mint tízezer diák fordult meg.A franchise partnereknek hozzáférést biztosítanak a központi programokhoz, így minden egyes oktatóval online kapcsolatot tartanak, akik nagy része egyetemista diák. "Ötvenes, megszomorodott informatika tanárokkal nem tudnánk olyan lendületes és szórakoztató órákat tartani, amelyek lekötik a gyerekek figyelmét" - mondta Breuer, aki azt is elárulta, hogy van olyan oktatójuk, aki tanulóként kezdett náluk.

Balogh Péter

6-10 millió forintból lehet nyitni egy iskolát, amiben benne van a csatlakozási díj, a szükséges eszközpark, és minden egyéb. A költségeket - főként a bérleti költséget - persze befolyásolja, hogy egy kisebb vidéki városban, vagy egy metropoliszban indít iskolát a partner. "A tapasztalatok szerint általában 2 év alatt megtérül a beruházás, de van olyan partnerünk is, akinek ehhez másfél és is elég volt"