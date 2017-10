Mit gondolsz, hány magyar részvénnyel lehetett legalább duplázni idén?

Többször, többféle aspektusból is megnéztük már, milyen elképesztő az árfolyamemelkedés idén a hazai kispapíroknál, írtunk arról, hogy nincs még egy olyan cég a hasonló méretű vagy nagyobb vállalatok között, mint a Konzum , amelynek akkorát emelkedett volna az árfolyama, mint a magyar cégé, írtunk arról, hogy hogyan hatott a magyar kispapírokra Mészáros Lőrinc megjelenése az Opusnál és a Konzumnál , de arról is, hogy úgy megnőtt az érdeklődés az Opus iránt, hogy egyes napokon jóval nagyobb a részvényeiben a tőzsdei forgalom, mint a hazai blue chipek többségében . A rali mögött részben az áll, hogy Mészáros Lőrinc közvetve és közvetlenül tulajdonrészt szerzett több hazai tőzsdei vállalatban (Opus, Konzum, Appeninn), amire a befektetők más részvényekre is ráugrottak, mondván bármikor megjelenhet a nagybefektető más magyar tőzsdei cégeknél is, de egyedi sztorik is felfelé hajtották az árfolyamokat, mint például legutóbb az Alteránál vagy a Masterplastnál Most mutatunk még néhány grafikont, amelyekkel jól szemléltethető, hogy mi történik a hazai kispapíroknál. Először érdemes megnézni, hogy mekkorát emelkedtek az árfolyamok idén, így választ kapunk a címben feltett kérdésre is: már 13 olyan részvény van a magyar tőzsdén, amelyiknek az árfolyama legalább a duplájára emelkedett idén, ezek közül is kiemelkedik a Konzum, amelyiknek az árfolyama a hasonló méretű vagy nagyobb vállalatok között idén az egész világon a legnagyobb mértékben emelkedett, de a Kartonpack és az Est Media árfolyama is nagyot ugrott, igaz ezek a papírok értelmezhetetlenül alacsony forgalom mellett raliztak.

Ami még szembetűnő, hogy elképesztően hektikus lett a kispapírok piaca, amire egyszer ráugranak a befektetők, az akár napokig limittel emelkedik. Az alábbi grafikonon az látható, hogy hány olyan papír volt, amelynek egy adott napon legalább 10 százalékot emelkedett az árfolyama. Jól látszik, hogy 2017 kiemelkedő év, több olyan nap is volt, amikor 5-6 papír árfolyama is legalább 10 százalékot emelkedett, de még ezek közül is kiemelkedik március 7-e, amikor 10 (!) hazai papír árfolyama emelkedett több mint 10 százalékot, sőt, 7 papírt 20 százalékos pluszban ütöttek ki, és még kettő 15 százalékos limittel emelkedett, egyébként úgy, hogy aznap kifejezetten rossz volt a hangulat a magyar tőzsdén, az OTP 2,9, a Mol 3,4 százalékot esett, a BUX 2,2 százalékot veszített az értékéből.

Talán az előzőnél is beszédesebb a következő ábra, itt ugyanis jól látszik, hogy idén a 20 százalékos, vagyis limittel történő emelkedések száma is kiugró, idén már 114 esetben emelkedett magyar részvény 20 százalékot egy nap, bőven voltak olyan napok, amikor 3-4 részvény is limittel száguldott, március 7-én pedig 7 ilyen papír is volt.

A részvények egy napos emelkedése alapján 2007 már mindenképpen rekordév lesz, még 10 hónap sem telt el az évből, de máris megdőltek a korábbi rekordok: idén már 223-szor fordult elő, hogy egy részvény legalább 10 százalékot emelkedett, 165 esetben legalább 15, 113 esetben pedig 20 százalékos volt az emelkedés, egészen elképesztő. Látszik, hogy érvényesül a csordahatás, ha valamelyik papírra rávetik magukat a befektetők, akkor főleg a kis forgalmú részvényeknél akár napokig limittel megy az emelkedés.

De nem csak az árfolyamok, a kispapírok tőzsdei forgalma is nagyot emelkedett, a kispapírok iránti megnövekedett érdeklődést jól mutatja, hogy a négy hazai blue chip forgalmának aránya az összforgalmon belül még soha nem volt olyan alacsony, a kispapírok forgalmi aránya pedig olyan magas, mint most.