Példátlan sztrájk után 3 hét múlva tárgyal újra a Tesco az érdekvédőkkel

"Továbbra is mindent megteszünk annak érdekében, hogy hosszú távon fenntartható megoldást találjunk a kollégák által jelzett problémákra" - foglalta össze Pártos Zsolt a Tesco nevében a cég álláspontját.Amint mi is részletesen beszámoltunk róla: a rendszerváltás óta példátlannak mondott sztrájk volt péntek este, illetve szombaton napközben a Tesco számos egységében, de vasárnap kora reggeltől helyreállt a rendszer mind a bolthálózatban, mind az online rendelések kiszállításában.A Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete és a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete 25 százalékos béremelést követel és szeretnék elérni, hogy a legalacsonyabb béren foglalkoztatott munkavállalók fizetése is közelítse meg a bruttó 200 ezer forintot, a munkavállalói létszám pedig 15 százalékkal emelkedjen.Ezzel szemben a cég szerint a létszám megfelelő, egyéb változtatásokra van szükség, illetve a vállalat korábban azt közölte, hogy az idei béremelésekkel az emelés kérdését lezártnak tekinti, erről nem volt új javaslata - foglalta össze a cég érvelését korábban egy szakszervezeti vezető.A Tescónak Magyarországon 206 üzlete van, ebből 112 hipermarket, és mintegy 20 ezer munkavállalót foglalkoztat.