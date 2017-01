Nekifutásból, páros lábbal szállt bele a német autógyártókba Trump

Páros lábbal szállt bele Trump a németekbe

De az igazság az, hogy kezd a helyzet tényleg eldurvulni, míg pár napja a Toyotának üzent, hogy eszébe ne jusson új üzemet építeni Mexikóban, most a német autógyártókba - élükön a BMW-vel - szállt bele páros lábbal Trump.

Ezt már nem lehetett szó nélkül hagyni

Az amerikai autógyártás rosszabb, gyengébb és sokkal drágább, mint a német és ha Trump azt akarja, hogy több amerikai autó fogyjon a világban, akkor gyártsanak jobbakat.

A BMW igyekezett menteni a menthetőt

A többi német luxusautó-gyártó is érintett

Adják a befektetők a német autógyártókat

Donald Trump már megválasztása előtt nyíltan beszélt arról, hogy ellenezi az újonnan megköttendő szabadkereskedelmi egyezményeket, illetve a fennálló kereskedelmi megállapodások felülvizsgálatát fogja kezdeményezni, Kínára és Mexikóra pedig súlyos importvámokat vet majd ki. Ezek alapján mondhatnánk, nincs itt semmi látnivaló, mikor egymást érik azok a hírek, Twitter-üzenetek, interjúk, amelyekben az Egyesült Államok leendő elnök konkrétan fenyegeti azokat az autógyártókat, akik inkább Mexikóban építenének gyárat, az USA helyet.A Bildnek adott interjújában ugyanis arról beszélt, hogy sokkal jobban járna a BMW, hogyha végül mégis meggondolná magát és Mexikó helyett Amerikában építené fel 1 milliárd dollárból az új üzemét, ahol a tervek szerint 3-as BMW-ket gyártanának.Hogy nyomatékosítsa kijelentését, Trump ismét jelezte, hogy 35 százalékos importvámmal fogja szankcionálni azokat a gyártókat, akik Mexikóban gyártják a járműveiket.Trump nem állt meg ott, hogy ismét a hatalmas importvám kivetésével fenyegetőzzön, kijelentette azt is, hogy nem tartja igazságosnak, hogy míg New Yorkban sok Mercedest lehet látni, addig a németek kevés Chevrolettet vásárolnak.Megjegyzését már a német kormány sem hagyhatta szó nélkül, Sigmar Gabriel gazdasági miniszter kijelentetteTrump kijelentéseire a BMW is reagált, szóvivőjük elmondta, hogy otthon érzik magukat az Egyesült Államokban és közvetlenül, illetve közvetve közel 70 ezer embernek adnak munkát. A német luxusautó-gyártó legnagyobb gyára is az USA-ban, Spartanburgban van, ahova az elmúlt években közel 1 milliárd dollárt fektettek be annak érdekében, hogy a 300 ezres gyártókapacitásukat 450 ezerre növeljék, ezzel pedig 800 új munkahelyet teremtettek.A BMW ugyanakkor kitart eredeti terve mellett, amely szerint Mexikóban fogja felépíteni a gyárát. Ez persze nem véletlen, a mexikói kormány 236 millió dolláros támogatást ígért a BMW-nek az új gyár megépítéséhez, ráadásul a németek 10 évig adómentességet is élveznek majd az országban. És az sem mellékes, hogy Mexikóban nagyon erős beszállítói kapcsolatokkal rendelkeznek a németek, tavaly már közel 3 milliárd dollár értékben vásároltak alkatrészeket az országból.Vagyis a 150 ezres tervezett gyártókapacitással számolva durván 105 ezer autójukra vethetne ki importvámot Trump.Scott Keogh, az Audi amerikai divíziójának elnöke elmondta, hogy öt évvel ezelőtt döntöttek úgy, hogy üzemet építenek Mexikóban, amelyet szeptemberben meg is nyitottak. Éppen ezért nem is tárgyaltak Donald Trumppal arról, hogy hol nyissák meg az új egységüket, ahol a nemzetközi piacra termelnek majd. A Mercedes pedig a Nissannal közösen épít gyárat Mexikóban, ahol az eredeti tervek szerint 2017-től Infinitiket - források szerint elképzelhető, hogy a Nissan a márka gyengébb eladásai és a gyártás magas költségei miatt kihátrálhat - 2018-tól kezdve pedig Mercedes-modelleket állítanak elő. A gyárban 230 ezer autó készülhet, amelynek egy részét Észak-Amerikában fogják értékesíteni, így a harmadik német luxusautó-gyártót is érzékenyen érintené, ha Trump valóra váltaná ígéreteit.Mindezeket figyelembe véve nem csoda, hogy a befektetők elkezdték adni az európai és azon belül a német autógyártók részvényeit is. A BMW árfolyama 1,3 százalékot, a Daimler árfolyama 1,6 százalékot, míg az Audi márkát is birtokló Volkswagen árfolyama több mint 2 százalékot esett.