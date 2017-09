Nem lesz kötelező a lottózóknak a Játékoskártya

A Játékoskártya kiváltása teljesen önkéntes alapon történik, valamint díjmentes és a hagyományos földi hálózatban egyetlen terméknél sem lesz kötelező a használata

- közölte a Szerencsejáték Zrt.A bevezetésre kerülő kényelmi szolgáltatások révén elérhetővé válik a játékosok számára kedvenc lottószámaik megjegyzése, az automatikus nyereményértesítés, sőt a nyereménykiutalás is. A Játékoskártya használata biztonságosabbá is teszi a szerencsejátékot, hiszen elveszett nyertes szelvényeik után járó nyereményüket kártya nélkül más nem veheti át. A Játékoskártya révén a kártyabirtokosok egyedi akciókban, promóciókban is részt vehetnek majd. A játékoskártya bevezetése a Szerencsejáték Zrt. felelős játékszervezési tevékenységét is támogatja, mivel a kártya önkorlátozási funkcióval is rendelkezik.