Nyilatkozott Wáberer a Waberer'sről

Wáberer György azzal kapcsolatban, hogy 2018 nyarán felmondja a Waberer's márkanév és cégnév használatának jogát elmondta, hogy összesen 22 évig fejlesztette az általa alapított céget, és úgy érzi, hogy a társasággal szembeni bizalom részben a személyéhez kötődött. Ugyanakkor a vállalat irányításában egy éve nem vesz részt, ezért fontosnak tartja tudatosítani, hogy a jelenlegi folyamatokhoz már nincs köze. Hozzátette azt is, hogy a tulajdonrészének korábbi értékesítéséhez kapcsolódott egy olyan szerződés, amely lehetőséget és megfelelő időt biztosít a cég számára ahhoz, hogy egy új nevet találjanak, amelyet felépíthetnek, és amelyet társaság új stratégiájához szabhatnak.Arra a kérdésre, hogy sajnálja-e, hogy nem vesz részt a Waberer's tőzsdei bevezetésében, Wáberer elmondta, hogy amikor egy korszak lezárul, akkor az ember azon gondolkodik, hogy milyen új irányokat vegyen, és mivel indítson el egy újabb 22 éves sikersztorit.Azzal kapcsolatban, hogy a Waberer's jelenlegi menedzsmentje a részvénykibocsátásából befolyó friss forrás egy részéből egy lengyel fuvarozási céget, a Linket akarja megvásárolni, az egy egykori társtulajdonos-vezérigazgató kijelentette, hogy ezt nem szeretné kommentálni. Ugyanakkor hozzátette, hogy azt azért észre lehet venni, hogy az európai fuvarozási piac kulcs-országaiban egyre szélesebb körű diszkriminatív intézkedésekkel akadályozzák a kelet-európai, köztük a magyar és lengyel fuvarozási vállalkozások működését, és korlátozzák eredménytermelő képességét. Ilyen körülmények között pedig nem venne ilyen céget.A korábbi tőzsdére lépési kísérlettel kapcsolatban elmondta, hogy a koncepciója mindig különbözött a tulajdonostárs, Mid Europa Partnersétől, amelynek egy évvel ezelőtt eladta a részesedését. A nézetkülönbség abból adódott, hogy más egy pénzügyi befektető érdeke, és más volt az övé, aki szakmai befektetőként vett részt a vállalatban. Hozzátette azt is, hogy a cég tőzsdére vitele kapcsán is voltak nézetkülönbségek. A tőzsdei megjelenés szükséges volt a pénzügyi befektető exitjéhez, ennek mikéntjében azonban nem találták meg a közös pontot.