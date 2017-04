Paks 2: Érdekes kérdéseket kapott a Választási Bizottság

Érdekes kérdéseket kapott a Választási Bizottság

"Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés törvényben oldja fel a paksi atomerőmű bővítésére vonatkozó teljes iratanyag minősítését?"

"Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés törvényben oldja fel a paksi atomerőmű bővítésének árát megalapozó összes tételes beárazott költségvetés titkosítását?"

Alternatív próbálkozás

"Egyetért ön azzal, hogy az Országgyűlés átnevezze Paks várost annak érdekében, hogy a tervezett új atomerőművi blokkokkal kapcsolatos nemzetközi szerződések érvényüket veszítsék?"

"Egyetért ön azzal, hogy Magyarországon új atomerőművi blokk csak a felcsúti Pancho Aréna 50 méteres körzetében épülhessen?"

"Egyetért ön azzal, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson a paksi atomerőmű bővítésével kapcsolatos állampolgári tájékoztatásról annak érdekében, hogy a Nemzeti Választási Bizottság ne minősíthesse a választópolgárok számára túl bonyolultnak az atomenergiával kapcsolatos népszavazási kérdéseket?"

Megfogalmazhatatlan?

Az LMP eddigtett a Paksi Atomerőmű bővítését célzó kormányzati projekttel kapcsolatban; az eddig benyújtott 11-et az NVB elutasította, a most beadott kettő pedig később kerül a testület elé. A párt kedden közölte, hogy az eddig benyújtott, és az NVB általHadházy Ákos, az LMP társelnöke az NVB épülete előtt tartott "Nem hagyjuk, hogy a Fidesz évtizedekre eladósítsa az országot" címmel meghirdetett sajtótájékoztatóján ismertette két újabb kérdésüket; ezek közül az egyik a beruházás teljes iratnyilvánosságát célozza, míg a másik a költségvetés titkosításának feloldását:A Nemzeti Választási Bizottság előtt egyéb, Paks 2 témában benyújtott kezdeményezés is van; a bizottság az ATV.hu értesülése szerint kedden tárgyalja a Kétfarkú Kutypárt három, saját megfogalmazásuk szerint "alternatív kérdését":A Paksi Atomerőmű bővítése ügyében a Nemzeti Választási Bizottság elé március eleje, a beruházás brüsszeli jóváhagyása óta 17 kérdést nyújtottak be az LMP és a Párbeszéd Magyarország politikusai, részben magánszemélyként. A testület. A most vizsgálandó, illetve benyújtott újabb kérdésekkel tehát 22-re emelkedett a témában az NVB elé kerülő népszavazási kérdések száma.