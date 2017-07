Személyi, drog, fegyver és bérgyilkos is kapható az interneten

A jéghegy csúcsa

Az internet sötét oldala

A Portsmouth egyetem tanulmánya alapján a Dark Web tartalma már többnyire a fekete piachoz és illegális tevékenységekhez, így fegyverekhez, droghoz, illegális pornóhoz, csalásokhoz, vagy hackerekhez köthető.

Érdekes tények, számok

Ha meg akarjuk érteni az internet felépítését, akkor először is képzeljünk el egy jéghegyet. A jéghegy csúcsa, ami a felszín felett van, az a tér, amit mindannyian használunk a mindennapjaink során, és egy kattintásra elérhetőek a keresőmotorok segítségével (Facebook, Google, Twitter, Youtube stb). Ez körülbelül 980 millió weboldalt, és 19 terabyte adatok jelent, ami hozzávetőlegesen a teljes internetnek mindössze a 10 (!) százalékát teszi ki.Kicsit lejjebb tekintve elérkezünk a Deep Web nevű felületre, ami gyakorlatilag minden olyat adatot, oldalt és szolgáltatást jelent, amelyet nem indexelnek a keresők, nem talál meg közvetlenül a Google, vagy nem érhetjük el szimplán egy webcím begépelésével. Ide nem feltétlenül illegális dolgok tartoznak, lehet szó egyszerűen olyan fórumokról, amelyek csak regisztráció után válnak elérhetővé, vagy privát felhőtárhelyek, céges oldalak, virtuális irodák stb. Az internet ezen szelete körülbelül 7 500 terabyte adatot foglal magába.Végül elérkezünk az internet legsötétebb bugyraiba, az úgynevezett Dark Web nevű helyre, ami tulajdonképpen nem más, mint néhány ezer, bárki által szabadon látogatható weboldal, épp csak azoknak a szervereknek az IP-címe titkos, amelyeken futnak. Rendkívül nehéz feladat kideríteni, hogy az oldalakat kik működtetik, és egyáltalán hol találhatók fizikailag az őket tartalmazó számítógépek.A Dark Web oldalai online anonimitást biztosító szoftvereket - főként a Tort és az I2P-t - használják, az ezeken zajló forgalom ugyanis titkosított, ráadásul az adatokat véletlenszerűen kiválasztott számítógépeken keresztül továbbítják a feladótól a címzettig. A rendszer részét képező számítógépek közül minden egyes gép lehánt egy-egy réteget a titkosításból, mielőtt továbbítaná az adatokat; elméletben ez a módszer megakadályozza, hogy bárki felkutathassa az adatok forrását - bár már több módszer is napvilágot látott a védelem kijátszására. A Toron működő honlapokat csak azok az internetezők tudják megnyitni, akik maguk is feltelepítik a titkosított hálózat eléréséhez szükséges kliensszoftvert, és rendelkeznek a megfelelő böngészővel.A tanulmány arra is kitér, hogy körülbelül mennyiért vásárolhatunk információt Dark Weben:

Az internet 96 százaléka nem elérhető az átlagos felhasználó számára

Egy bérgyilkos felbérlése egy átlag ember esetében 20 ezer dollár, míg ha egy fontosabb személyről van szó 100 ezer

A Tor finanszírozásának a 80 százaléka az amerikai kormánytól származik

Körülbelül 50 ezer szélsőséges terrorista csoport van jelen a Dark Weben

Edward Snowden a Dark Webet használta arra, hogy többek között olyan kémprogramok létezését és működését hozza nyilvánosságra, mint a PRISM, az NSA telefonhívás-adatbázis és a Boundless Informant

Feltételezhetően a Dark Web legnagyobb feketepiacán a Silk Roardon (amíg működött) 1,2 milliárd dollárnyi tranzakció került lebonyolításra

A Deep és a Dark Web gyorsabb növekedési rátát produkál, mint az internet felszíne

És végül néhány érdekes adat: