Nemcsak pápát, uralkodót is választanak a Vatikánban – Ezt kell tudni a világ legkisebb országáról

A római pápa nemcsak a katolikus egyház vezetője, hanem világi uralkodó is: a Vatikán, teljes nevén a Vatikánvárosi Állam monarchája, aki abszolút hatalommal rendelkezik. A mai Vatikán 1929-ben jött létre az Olaszországgal kötött lateráni szerződéssel, de a katolikus egyház 2000 éves történetének nagy részében létezett pápa vezette állam, méghozzá a mainál jóval nagyobb területen.

A pápa nemcsak a katolikus egyház feje és Róma püspöke, hanem egyben a világ legkisebb államának, a Vatikánnak, hivatalos nevén a Vatikánvárosi Államnak (latinul: Status Civitatis Vaticanae, olaszul: Stato della Città del Vaticano) az uralkodója is. A Vatikán teokratikus monarchia, ahol az uralkodó abszolút hatalommal bír (abszolút monarchia), tehát mind a három hatalmi ágat (törvényhozó, végrehajtó, bírói) a kezében tartja, ugyanakkor nem örökléssel, hanem választással szerzi meg a hatalmat.

A Vatikán területe 0,44 km², ami a Margit-sziget területének kevesebb mint fele (a Margit-szigeté 0,965 km²). Lakosainak száma 2024 decemberében 882 fő volt, ezzel a Vatikán nemcsak a legkisebb területű, hanem a legkisebb népességű ország is a világon. Népsűrűségét tekintve viszont a negyedik legsűrűbben lakott ország, ami nem meglepő, ugyanis ezt a listát két városállam, Monaco és Szingapúr vezeti, a harmadik pedig a szintén városnyi területű Bahrein.

A Vatikán hivatalos nyelve az olasz és a latin.

A mai Vatikánvárosi Állam 1929. február 11-én jött létre az úgynevezett lateráni szerződéssel, amelyet a Benito Mussolini vezette Olaszország kötött meg az Apostoli Szentszékkel. Azonban a középkor és az újkor történetének nagy részében létezett pápa vezette állam, méghozzá a Vatikánénál jóval nagyobb területen: ez az Egyházi Állam, később Pápai Állam nevet viselte, és Róma központtal Itália egész középső részét uralta.

Az Egyházi Államot Kis Pipin frank király hozta létre 756-ban azzal, hogy az úgynevezett Patrimonium Petrit („Péter öröksége”, Róma és közvetlen környéke), a ravennia exarchátust, valamint Sinigaglia, Rimini, Pesaro, Fano és Ancona városokat III. István pápának adományozta. Az Egyházi Állam területe később újabb adományokkal gyarapodott, és exklávéi is voltak, például a ma Franciaország területén található Avignon. (1309 és 1377 között Róma helyett itt volt a pápa székhelye, ezt az időszakot „avignoni fogság” néven emlegetik.)

Az Egyházi Állam egészen 1809-ig állt fenn, amikor is Bonaparte Napóleon megszüntette, VII. Pius pápát letartóztatta, és Franciaországba szállíttatta. Napóleon bukása után a bécsi kongresszus Pápai Állam néven állította helyre a pápa uralma alatt álló országot, amely 41 740 km² területű és több mint 3 millió lakosú államalakulat volt. Azonban néhány évtizeddel később a Pápai Állam áldozatul esett az olasz egység létrehozásának: az 1861-ben kikiáltott Olasz Királyság a Patrimonium Petri kivételével elfoglalta a területét, majd 1870-ben Rómát és közvetlen környezetét is magához csatolta. (Olaszország fővárosa ekkor lett Róma, előtte Torinó, majd Firenze töltötte be ezt a szerepet.)

IX. Pius pápa a Pápai Állam megszüntetése után addigi lakhelyéről, a Quirinale-palotából a Vatikánba menekült. (A Quirinale-palota az olasz királyok rezidenciája lett, ma pedig az olasz köztársasági elnök székhelye.) A pápa és az Olasz Királyság viszonyát évtizedeken keresztül nem rendezték („római kérdés”), a katolikus egyházfő továbbra is fenntartotta az egész Pápai Államra vonatkozó igényét, és a Vatikán foglyának nyilvánította magát. Az I. világháború alatt Olaszország nem engedte, hogy a pápa fogadja a központi hatalmakhoz tartozó országok küldöttségeit.

A helyzetet rendező lateráni egyezményt Mussolini és Pietro Gasparri bíboros tárgyalta le, és 1929-ben megszületett a Vatikánvárosi Állam. Az egyezmény onnan kapta a nevét, hogy a lateráni pápai palotában írták alá. Az eseményen sem a király, sem a pápa nem vett részt, őket Mussolini és Gasparri képviselte. A lateráni szerződés nemcsak a pápai állam kérdését rendezte, hanem a Szentszék és Olaszország viszonyát általában, de azt is tartalmazta, hogy a katolikus vallás Olaszország államvallása.

Pietro Gasparri bíboros és Benito Mussolini olasz vezető aláírja a lateráni szerződést 1929. február 11-én. Forrás: Wikimedia Commons

Vatikánváros Állam nem tévesztendő össze az Apostoli Szentszékkel. A Szentszék a pápát és azokat a szerveket jelöli, amelyek segítik őt a katolikus egyház vezetésében. A Szentszék tehát nem állami, hanem egyházi szerv, és akkor is létezett, amikor a pápának nem volt saját állama és tényleges politikai hatalma, tehát 756 előtt, illetve 1870 és 1929 között.

A Szentszék fennhatósága alá nemcsak Vatikánváros területe tartozik, hanem még számos római épület, így a Szent Péter-bazilika melletti másik három úgynevezett pápai vagy patriarkális bazilika: a lateráni Keresztelő Szent János-főszékesegyház a lateráni palotával, a Szent Pál-bazilika, illetve a Santa Maria Maggiore-bazilika, ahol Ferenc pápát eltemették. Rómán kívül is vannak a Szentszék alá tartozó épületek, így a Castel Gandolfó-i palota és a hozzá tartozó kertek.

A pápa világpolitikai befolyását természetesen nem a világ legkisebb országa feletti hatalom biztosítja, hanem az, hogy az 1,4 milliárd főt számláló katolikus egyház vezetője. Mivel a pápának elsősorban az egyház ügyeivel kell foglalkoznia, politikai hatalmát a gyakorlatban különböző testületek gyakorolják. A törvényhozói hatalmat a Vatikánvárosi Állam Pápai Bizottsága, a végrehajtóit pedig a Vatikánvárosi Állam Kormányzósága gyakorolja – a két testület vezetője egy személy. Az adminisztratív feladatok azonban a Pápai Államtitkárság kezében összpontosulnak, amely többek között a Vatikán külpolitikáját és diplomáciáját intézi. A Pápai Államtitkárság vezetője a bíboros államtitkár, aki a Vatikán második embere, a köznyelvben a Vatikán „miniszterelnökének” is nevezik. (Ferenc pápa alatt Pietro Parolin töltötte be a posztot.)

Érdekesség a Vatikán kapcsán, hogy nem tagja az ENSZ-nek, hanem állandó megfigyelői státuszban van a világszervezetnél. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ENSZ Közgyűlésén nem szavazhat a szentszéki képviselő. Szintén érdekesség még, hogy a Vatikán annak az egytucatnyi országnak a tagja, amelyek továbbra is az 1949 óta Tajvanon székelő Kínai Köztársaságot ismerik el a hivatalos Kínaként: Európában egyedül van ezzel így. A Vatikán 183 állammal tart fent diplomáciai kapcsolatokat. Amely országokkal nincs diplomáciai kapcsolata, azok jellemzően szocialista vagy muszlim országok, ahol a katolikusok nem gyakorolhatják szabadon vallásukat. Előbbiek közé tartozik a Kínai Népköztársaság mellett Észak-Korea, Vietnam és Laosz, utóbbiak közé Szaúd-Arábia, Afganisztán, Szomália és Brunei. A Palesztin Hatósággal ugyanakkor van diplomáciai kapcsolata a Vatikánnak.

A pápa megválasztásának menetéről ebben a cikkünkben írtunk bővebben:

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images