Szorul a hurok a bináris opció nyaka körül

Pár hete röppent fel a hír, hogy a ciprusi tőzsdefelügyelet, a Cysec fontolgatja a bináris opciók betiltását, ám úgy tűnik, nem a bürokratikus tőzsdefelügyeletek, hanem az Apple veri be a szöget a bináris opciók koporsójába, mely nevével ellentétben sokkal inkább tekinthető szerencsejátéknak, mint kereskedésnek. Nem véletlen, hogy például Angliában a bináris opció tevékenység, az ottani szerencsejáték felügyelet alá tartozik.Az Apple a legfrissebb fejlesztői leiratában egyértelműen kitiltja a App Store-ból a bináris opciós applikációkat, és a szolgáltatóknak azt javasolja, hogy ügyfeleiknek a jövőben a hagyományos számítógépes felületeket ajánlják. Figyelembe véve, hogy az ügyfelek 30-50%-a telefonos applikációt használ, ez igen nagy csapás az iparág számára.Bináris opció esetén az ügyfél arra fogadhat, hogy 1 vagy 5 perc múlva az árfolyam magasabban, vagy alacsonyabban lesz-e, mint ahol az adott pillanatban van. A kaszinó tulajdonosok, a profi szerencsejátékosok és a legjobb kereskedők közös vonása, hogy mindannyian elfogadják, hogy valószínűségekkel dolgoznak. Nehéz azonosulni a gondolattal, de véletlenszerű események, hosszú távon konzisztens eredményt képesek okozni. A kaszinókban például sok ezer játék szaldója az lesz, hogy minden a kaszinóban feltett 100 dollár után 4,5 a kaszinótulajdonos zsebébe vándorol. Hasonlóan a kaszinó tulajdonosához, a piaci szereplők viselkedésmintáit vizsgálva a tőzsdéző is előnyt tud elérni, ami legegyszerűbben a trend követésével érhető el, és 50% feletti találati arányt is biztosíthat.Ezzel szemben a bináris opciók esetén, ha 10 dollárt kockáztatsz, akkor jellemzően 8-at nyerhetsz, ha igazad van, tehát hosszú távon a pénzed szinte biztosan a szolgáltatóhoz áramlik, aki így több pénzt keres, mintha hagyományos kaszinót üzemeltetne. Ha bináris opcióval akarsz pénzt keresni, az olyan, mintha borászként lyukas puttonyba szüretelnéd a szőlőt. Utóbbi esetben borod nem lesz sok, előbbi esetben pedig pénzed.címlapkép forrása: shutterstock