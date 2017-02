Okos parkolók létrehozásán dolgozik a Magyar Telekom

Az "okos parkolók" létrehozásához, ezek tartalmaznak egy NarrowBand IoT mobil technológiára épülő modult, illetve a szükséges áramforrást, ami akár ceruzaelem is lehet - fejtette ki a szakember. A szenzor inaktív,és ezzel megváltozik az állapota. Farkas Zoltán szerint a parkolóhelyek megfigyelését akár úgy is lehet kamatoztatni, hogy az ügyfelek egy mobil applikációkon keresztül a szabad helyre navigálhatóak majd.A szakértő a NB-IoT megoldásokat úgy jellemezte, mint egyamely internetalapú (IP) formátumban adatokat továbbít, csakúgy, mint a mobilinternet, de csak nagyon minimális mennyiségű információt tud átküldeni egyszerre, a végpontok között átviteli sebesség másodpercenként legfeljebb 250 kilobit (kbps). Ezzel szemben a jelenleg kereskedelmi forgalomban elérhető leggyorsabb 4G+ mobilinternet hálózat ennek többszörösére, másodpercenként 300 megabites sebességre képes.Mivel az eszközök csak ritkán és alacsony sávszélességen kommunikálnak,egy szenzor akár egy-két ceruzaelemmel 10 évig is tud működni. A technológia másik előnye, hogy nagyobb a házon belüli lefedettsége, ezáltal olyan területeken is elérhető, ahol nehéz normális jelerősséget biztosítani, például vízaknában vagy csatornában. Hanghívásra nem lehetne használni a NarrowBand-IoT hálózatot, de adatok továbbítására még bőven jó - jegyezte meg a szakember.Farkas Zoltán úgy vélte, az NB-IoT technológiaA technológiát már több európai országban is bevezette, illetve teszteli a Magyar Telekom anyavállalata, a Deutsche Telekom. Németországban például elemről működő hő- és vízfogyasztást mérő digitális eszközök, valamint intelligens füstriasztók összekapcsolásában segít.