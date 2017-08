Szuper az ingyenes roaming, bárcsak működne is!

Működött a roaming?

Egyértelmű volt az sms?

Semmi különös vagy felszabadító érzés az ingyenes roamingolás?

Bátrabban mobiloztál?

Mindenütt jó, de legjobb külföldön

Mit használsz?

Kolbászból van a kerítés?

Sokan arra panaszkodnak, hogy a szolgáltatónál az előfizetésük, vagy a telefonjuk úgy volt beállítva, hogy alap esetben nem tudtak roamingolni. Főként a flottás ügyfeleknél fordul elő, hogy az alapbeállítás az, hogy a roaming le van tiltva, a feloldást külön kell kérni a szolgáltatótól.Sokak szerint a külföldön a roamingolásról kapott sms alapján nem egyértelmű, milyen feltételek mellett tudnak telefonálni, netezni külföldön.Vannak, akik észre sem veszik, hogy elhagyták Magyarországot, ugyanúgy használják a telefonjukat külföldön, mint itthon, de olyanok is vannak, akik szerint felszabadító érzés a roamingdíjak eltörlése. Te melyik táborba tartozol?Korábban sokan egyáltalán nem, vagy különböző roamingopciókkal (napijegy, hetijegy stb.) csak óvatosan neteztek külföldön, június 15 óta viszont jóval bátrabbak.Sokakat megrészegít a külföldi tartózkodás és minden élményüket meg akarják osztani ismerőseikkel, chatelnek, streamelnek, fotókat, videókat küldenek, többet mobiloznak, mint itthon. Ez rád is igaz?A külföldi nethasználatot megdobhatja, hogy olyan alkalmazásokat is használunk, amiket otthon ritkábban. Rád is igaz ez?Sokan panaszkodnak arra, hogy külföldön rosszabb a mobilhálózat minősége mint itthon, gyakran nem tudunk telefonálni, sok helyen hiába van térerő, lassú vagy nem elérhető a net. Te is tapasztaltál hasonlót?