Történelmet írt a Bitcoin: már drágább, mint az arany

Az egyik széles körben elfogadott Bitcoin árfolyamindex, a Coindex szerint a szuperpénz árfolyama ma hajnalban túllépte az 1250 dollárt, ami nem csak azt jelenti, hogy új csúcsra ért az árfolyam, de azt is, hogy 8 éves története során először kell többet fizetni egy Bitcoinért, mint egy uncia aranyért.

A Bitcoin mostani emelkedésének hátterében több tényező állhat, ezek közül az egyik legfontosabb, hogy az amerikai értékpapír-felügyelet (SEC) hamarosan dönt arról, a Winklewoss fivérek Bitcoin-ETF-jét engedélyezik-e. Legkésőbb március 11-én hozza meg a SEC a határozatát, igaz, eddig is többször elnapolták már a végső határidőt.Egy másik, ennél közvetettebb ok lehet, hogy Kínában lecsengőben van az a szabályozói és nyomozási cunami, ami egész januárt végigkísérte. A kínai jegybank ugyanis több vizsgálatot folytatott az ország legnagyobb tőzsdéinél, illetve egy megbeszélést is tartottak velük. Utóbbira állítólag azért került sor, mert Kína tart attól, hogy a Bitcoinon keresztül sérülnek a tőkekorlátozási törekvéseik, és emiatt gyengül a jüan.Egyébként már az Amerikai Határidős Árutőzsde Felügyelet (CFTC) szerint a Bitcoin is nyersanyagnak minősül, mint az arany, de azért van két lényeges különbség a kettő között: egyrészt a Bitcoin mindössze 20 milliárd dolláros piaci kapitalizációval rendelkezik, ami töredéke az aranyénak, másrészt jelentősebb volatilisabb, mint a sárga nemesfém. Főként ezekből az okokból kifolyólag sok befektető továbbra is szkeptikus a Bitcoinnal kapcsolatban, egyes elemzők úgy jellemezték a kriptopénzt, mint a "boldondok digitális aranya".