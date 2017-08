Totális támadás jön, amibe még a Lidl és a Tesco is belerokkanhat

Hétfőn lezárult az élelmiszer-kereskedelmi szektor legizgalmasabb idei tranzakciója: az Amazon közel 14 milliárd dollárért megvette a szupermarket-hálózatot működtető Whole Foods-ot, ez volt az Amazon történetének legnagyobb akvizíciója. Most a fél világ azt találgatja, hogy mi az e-kereskedelmi óriáscég célja, hogyan alakíthatja át a kiskereskedelmi piacot, kik lehetnek a legnagyobb vesztesei annak, hogy az Amazon egy új piacot is bekebelez.A felvásárlást követő első lépés rögtön elég ijesztő volt, a Whole Foods-nál ugyanis drasztikusan csökkentették az árakat, sok népszerű élelmiszer, mint például az alma vagy az avokádó ára egy csapásra harmadával csökkent, átlagosan pedig 10-15 százalékos lehet az átlagos árcsökkenés az élelmiszerlánc üzleteiben. De nem csak alacsonyabb árakkal operál az Amazon, az együttműködés másik hozadéka, hogy elkezdték árulni az üzletekben az Amazon Echo-t és a kisebb Echo Dot okos asszisztenst, ugyanolyan áron, amennyiért az Amazon.com oldalán meg lehet vásárolni.

A felvásárlás bejelentése után esett a versenytársak részvényeinek árfolyama, de vajon van okuk izgulni a riválisoknak? Hiszen egy mindössze 500 amerikai üzletből álló láncról van szó egy olyan piacon, ahol több mint 38 ezer üzlet van.Természetesen ami miatt aggódni kell, az nem a Whole Foods, hanem inkább az Amazon, amiről köztudott, hogy már régóta szeretné megvetni a lábát az élelmiszer-kiskereskedelemben, és miután annak idején a könyvpiacot, illetve az elektronikai cikkek piacát is letarolta, az élelmiszer-kiskereskedők joggal tartanak attól, hogy az élelmiszer-kiskereskedelmet is bedarálja az Amazon.Ennek megfelelően a versenytársak közül több iparági szereplő árfolyama jelentős eséssel reagált a bejelentésre:

Az Amazon-sztori Az Amazon.com-ot 1994-ben alapította Jeff Bezos, aki a mai napig betölti a vezérigazgatói széket a cég élén és aki a víziót szolgáltatja a vállalatnak. Steve Jobshoz hasonló ikonikus alak, csak nem a hardvergyártásban, hanem az e-kereskedelemben is. A cég online könyvesboltként kezdte működését, de mára a világ legnagyobb internetes kereskedelmi cégévé nőtte ki magát.



Az Amazon.com jelenleg DVD-ket, CD-ket, letölthető videókat és zenéket kínál, szoftvereket, videójátékokat, elektronikai cikkeket, bútorokat, élelmiszereket, játékokat és ékszereket értékesít. Saját márkás készülékeket, például e-könyvolvasót és táblagépet is forgalmaz, valamint cloud computing és streaming műsorszolgáltatásokat is kínál, saját gyártású sorozatokkal.

Minden eddiginél durvább árharc jön?

Az Amazon olyan pénzügyi háttérrel rendelkezik, hogy a pénz biztos nem lesz akadály, ha a lenyomott árak miatt esetleg egy időre el kell felejtenie a Whole Foodsnak a profitokat. Amire van esély, tekintve, hogy a kiskereskedelemben egyébként is gyengék a profit marzsok, a Whole Foods az utóbbi pár évben 3-4 százalék közötti nettó profitszintet tudott felmutatni. Az Amazont pedig ez valószínűleg nem zavarja. Ahogy az a saját példáján is látszik, szívesen feláldozza a rövid távú profitabilitást a terjeszkedés és világmeghódítás oltárán.

Az iparágban átlagosan minden egyes, az üzletben elköltött dollárból 70-75 centet tesz ki a közvetlen értékesítési költség, a maradék kétharmada pedig munkaerőköltségre megy, vagyis minden dollárból kevesebb, mint 10 cent marad a helyiség bérlésére, a közszolgáltatások kifizetésére, a marketingre és egyéb költségekre. Így mindössze 1-2 százaléknyi árbevételarányos profit marad a cégeknél.

Az árcsökkentés pedig mindenki másra is hatással lesz. Az árverseny még durvább lesz, ami a kisebb, pénzügyileg kevésbé stabil szereplőknek akár végzetes is lehet, de a nagyok egyébként sem túl erős profitabilitását is megviselheti, ha belemennek a harcba.

Hogy fog kinézni a piac?

De akárhogy is, most háború következik, ami csökkenő árakat, csődöket és konszolidációt fog hozni. És ez nem csak az Amazon számlájára lesz írható.

És mi lesz az Amazonnal?

Általánosítani nem lehet, hogy az iparág összes szereplője szenvedni fog, hiszen a kiskereskedelem jellegéből adódóan vannak lokális piacok. Például a Wal-mart chicagói üzletének lehet, hogy nem fog ártani, ha a Whole Foods lenyomja az árakat, viszont egy kisvárosban, ahol csak egy Wal-mart és egy Whole Foods-üzlet van, az árcsökkentés komoly fenyegetést jelent a helyi üzletre.Az pedig nem igazán látszik, hogy a cégek milyen költségeken tudnának még spórolni (köztük az Amazon is). Az Amazon előszeretettel alkalmaz robotokat a raktáraiban, de a CNBC-nek azt nyilatkozta, hogy a pénztárosokat egy ideig még nem cseréli le, így valószínűleg a munkaerőköltségen sem tud sokat megtakarítani. Így az Amazon egyébként sem túl fényes profitabilitásán sem fog segíteni a nagy árcsökkentés. De nem is az az Amazon célja. Egyelőre.Az amerikai élelmiszer-kiskereskedelem eddig nagyjából megúszta az online kereskedelem "pusztítását", immúnis volt a folyamatokra és az apokaliptikus jövőkép, ami az egész kiskereskedelmi szektort sújtotta az online kereskedelem térhódítása miatt, egyelőre elkerülte a szupermarketeket. Bár már van, aki kínál élelmiszer-házhozszállítást, egyelőre nem lett általános dolog a szupermarketekből a házhoz rendelés, az élelmiszer jellegéből adódóan, mert azon termékek közé tartoznak, amiket szívesebben vesznek meg "saját kézzel" az emberek.Már elkezdődött a német diszkontláncok inváziója, miután az európai piacot letarolták, az amerikai piac meghódítására készülnek. A Lidl például 2018 közepéig 100 új üzletet nyitna a keleti parton és a becslések szerint 2023-ban már közel 9 milliárd dollárnyi bevétele lehet az Egyesült Államokban. Az Aldi már eddig is jelen volt, már több mint 1600 amerikai üzlete volt és most agresszív terjeszkedéssel készül Dél-Kaliforniában a Lidl érkezésére, mintegy 1,6 milliárd dollárt költött el új üzletek nyitására.Mindeközben változnak a fogyasztók vásárlási szokásai is. Tavaly egy évtizede először nőtt az amerikaiak üzletlátogatásainak száma (1 százalékkal) a Nielsen adatai szerint, ami azt jelzi, hogy a friss élelmiszerek iránti igény növekszik. Az amerikaiak többször vásárolnak és egy vásárlás alkalmával kevesebb élelmiszert veszek. Ha online vásárolnak, akkor is keveset. Az amerikai háztartások negyede vesz jelenleg élelmiszert online. De 10 éven belül már a 70 százalékuk vásárolhat az interneten élelmiszereket.Az Amazon már közel egy évtizede próbálkozik betörni az élelmiszer-kiskereskedelembe, friss élelmiszerek házhozszállításával, de egyelőre nem túl sok sikerrel. Mostanra felismerte, hogy ehhez jelen kell lennie üzletekkel, amit gyorsan megoldott az akvizícióval. Márciusban elindította az Amazon a "Fresh Pickup" szolgáltatást, ami azt jelentette, hogy az online megvásárolt termékeket a vásárlók az üzleteknél átvehették úgy, hogy csak odaautóztak és a dolgozók táskákban kihozták a megvásárolt termékeket. Ezután 2 üzletet nyitott Seattle-ben, amit most 431 Whole Foods-üzlettel toldott meg. Elindulva a tervei megvalósításában, miszerint a következő évtizedben mintegy kétezer üzlet nyitását tervezi.

A Whole Foods meglehetősen marginális piaci szereplő, egyelőre csak az élelmiszer-kiskereskedelem alig 2 százalékáért felel az Egyesült Államokban. De az Amazon irányítása alatt a Whole Foods termékei szélesebb körhöz eljuthatnak, az üzletek valójában raktárokká válnak, ahonnan országszerte kiszolgálják majd a vásárlókat otthonaikban.A befektetők eddig jól fogadták a híreket, a bejelentést követően még új történelmi csúcsra emelkedett az Amazon árfolyama. Pedig már évek óta téma az Amazonnál az alacsony profitabilitás, amin a szintén alacsony profit marzsú iparágban működő óriáscég felvásárlása sem fog segíteni. Főleg úgy nem, ha minden eddiginél öldöklőbb árverseny fogja követni.

De ez a befektetőket eddig sem igazán ijesztette el. Az Amazon több mint 20 éves története alatt nem igazán tudott profitot termelni. Ennek ellenére az árfolyam meredeken emelkedett még idén is és a árazás az egekben van. Látszólag a befektetők beletörődtek, hogy a növekedés és a jövőbeli profitok és kvázi-monopolpozíció érdekében be kell áldozniuk a jelenlegi profitot. A kérdés, hogy elfogy-e előbb-utóbb a türelem, vagy Jeff Bezosban a végletekig bíznak a befektetők, még akkor is, ha a kínai versenytárs, az Alibaba közeledése egyre veszélyesebb.