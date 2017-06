Felújíthatják a Duna-parti luxusszállodát

Több ezer új lakás egy helyen a Portfolio Új Lakópark adatbázisában! Válogass Buda, Pest és vidék legjobb új építésű lakóprojektjei között! Nézegess képeket, tudj meg minél többet a projektekről és kérj személyre szabottajánlatot közvetlenül a fejlesztőktől! Kattints és nézd meg a több mint 50 projektet!

Jól példázza ezt a Sofitel mostani tulajdonoscseréje is, vagyis az, hogy az üzemeltető - az Accor-Pannonia Hotels Zrt. - korábban eladta, most pedig visszavásárolja az épületet. A szálloda ugyanakkor hamarosan ismét gazdát cserélhet, és a tervezett felújítást már az új tulajdonos végezheti el. Ezzel a lépéssel az Accor egyszerre szabadul meg a lízingtől és az esedékes felújítási költségektől, miközben szakemberek szerint nála maradhat a megújuló szálloda üzemeltetési szerződése.A felújításhoz szükséges forrást biztosító új tulajdonos megjelenésére más hotelek esetében is lehet számítani - mondta el Hegedűs Attila a BDO Magyarország Hotel és Ingatlan Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója. A szakember szerint az emelkedő ingatlanárak, a javuló szobafoglaltság és szobaárak miatt egyre több olyan befektető jelenhet meg a szállodapiacon, akik korábban kizárólag az iroda vagy a kiskereskedelmi piacon voltak érdekeltek.Az irodaházak esetében jellemző 6-7 százalékos hozamokkal szemben a szállodapiacon már 7-8 százalék közti hozamokkal számolnak, ami kedvezőbb megtérülési időt jelent. A 15-20 éve átadott és mostanra felújításra szoruló irodaházakhoz hasonlóan tehát a hotelek esetében is egy felújítási hullám előtt állunk, ami több épületnél a százmilliós vagy milliárdos nagyságrendű rekonstrukciókhoz pótlólagos forrás bevonását is szükségessé teszi.