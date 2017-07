Villany- és vízszerelés: fontos változások jönnek

A kabinet ezért július 1-jétől korlátozta az elosztótársaságok hatósági jogköreit, radikálisan csökkentette a határidőket, mivel sok panasz érkezett arról, hogy az építkezéseknél, átalakításoknál a körülményes engedélyezés és kivitelezés sokszor hónapokkal meghosszabbítja a munkát.

Az elosztótársaságok a közműkivitelezésekben monopolhelyzetet tartanak fenn, a kormány ezen kíván változtatni - mondta el Bartal Tamás, a Miniszterelnökség kabinetügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkára pénteken, az érintett vállalkozói érdekképviseletek képviselőivel folytatott tárgyalást követően, az Országház épületében tartott sajtótájékoztatón.A változások szeptembertől a vállalkozások széles körét engedik be a piacra, amitől a kormány szolgáltatások színvonalának emelkedését és a kivitelezői árak csökkenését várja. A döntés értelmében létrejön a villanyszerelők és vízszerelők központi nyilvántartása is, amelybe szeptembertől várják az érintett szakmák képviselőinek jelentkezését. A lista azonban nem kizárólagos érvényű lesz, hanem egy lehetőség a kivitelezőt keresőknek, az ingyenes nyilvántartásba kerülés szakmai és képzési kritériumait pedig kormányrendelet szabályozza majd.Július 1-jétől a közműcsatlakozások díjmentessé váltak, amivel a lakossági felhasználók egy átlagos méretű lakást vagy családi házat feltételezve legalább 450 ezer, legfeljebb pedig 1,9 millió forintot takaríthatnak meg, míg a kis- és középvállalkozások költségcsökkentése elérheti a 2,8 millió forintot is - emlékeztetett a politikus.